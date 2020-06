Ante el panorama en los negocios, se requiere un cambio cultural y no solo digital: Google Cloud

Los últimos meses hemos sido testigos que la mayoría de las compañías se encuentran preocupadas sobre el futuro al que se enfrentan sus negocios. La crisis que trajo consigo la pandemia del covid-19, ha ocasionado despidos, quiebras, abandonos de planes de subsistencia y por supuesto, nulo campo para inversiones. Esto no es ajeno a México, en donde tan solo hace unos días se anunció que cerca de 1.8 millones de mexicanos perderán su trabajo, según los datos de la firma Manpower.

Para abatir estas pérdidas y encarecimientos, algunos especialistas y diversas compañías, sobre todo tecnológicas, han aconsejado que lo mejor en este momento es voltear a la digitalización, con la esperanza de que estas herramientas salden o apacigüen al menos, la difícil activación económica.

Sim embargo no todo aterriza en esta cancha. Algo más importante es pensar cómo los empresarios, los usuarios finales y el publico en general, han concebido este difícil momento encontrando una futura salida más de entraña que tiene que ver con lo cultural.

Julio Velázquez, director de Google Cloud México, platicó con Forbes México, sobre cuáles son las dolencias y las ventajas que tiene México ante este difícil momento.

Dice que sin duda, ante la crisis que afronta el mundo entero, se antepone un escenario de transformación en todo sentido, desde estructural, de modelo de negocio, de equipos de trabajo, que conlleva a pensar en un cambio cultural.

“Las empresas se tienen que transformar y no solo digitalmente, también a nivel cultural, desde los modelos de negocio, la oferta, desde cómo entregar de otra manera, aprovechar los canales existentes y responder de una forma más ágil a los niveles en soportes y atención a clientes. En los call centers, las páginas de acceso para adquirir productos no estaban al menos en Latinoamérica del todo preparadas, en algunos casos, y es que no habían desarrollado todas esas capacidades requeridas. Hay una nueva concepción del trabajo, los equipos ya no están conectados en una oficina y eso también creó un desafío muy fuerte, desde conectar a la gente y luego hacerlos trabajar de manera colaborativa. ¡Deja ya la tecnología, sino el cambio cultural y el impacto!”, detalla el directivo.

Señala que sin duda es importante el momento por el cual atraviesan las compañías, aunque existen áreas de oportunidad, sobre todo en el cambio de paradigmas y de figuras ya establecidas, desde laborales hasta de esquemas de vida.

“Creo que la sociedad en el mundo no estaba preparada para lo que estamos viviendo en todos los ámbitos, obviamente esta crisis está provocando grandes cambios en la vida diaria y lo que creo es que ya nada volverá a ser igual ante la situación o posibilidad de tener futuros brotes o resurgimientos o nuevas situaciones de higiene, hacia adelante las compañías se van a tener que adaptar”, señala.

La aceleración que trajo la pandemia

Julio Velázquez, dirige el área de Cloud de Google para México. Define que la utilización de herramientas y aplicaciones que aterrizan sus procesos en la nube ha crecido, así como la visión de las compañías para trabajar en estas plataformas.

Es un hecho y así lo describe, que la pandemia por la cual atraviesa el mundo, se convirtió en un claro ejemplo para acelerar su adopción.

“Si se ha acelerado (la adopción) antes de la pandemia. Yo veo una mayor aceptación en el valor que ofrece la nube como vehículo en entrega de servicios, veo avances importantes en todos los temas regulatorios. Por ejemplo en la banca hay una mayor aceptación y un mejor entendimiento, el manejo de la data, etc. Si creo que hay una mayor madurez y no solamente en banca sino en sectores como el de retail, obviamente más ahora”, dice el directivo.

Hace unos días Google Cloud abrió una suite de aplicaciones publicamente para que las compañías puedan trabajar con la utilización de sus aplicaciones como Google Meet, su servicio de videoconferencias, el cual ha mostrado un crecimiento exponencial en los últimos meses.

“Ahora las empresas lo que están buscando hacer es más con menos, la eficiencia operativa juega un papel importante en la nube y creo que está evolucionando, no te diría que es más madura, pero cada plática que tengo con clientes están ávidos de acelerar”., señaló.

Actualmente Google Cloud trabaja de la mano con gobiernos, organizaciones de atención médica, escuelas, comunidad científica y empresas para apoyarlos en dar respuesta al covid-19, ayudando a que los centros de contacto de organizaciones gubernamentales, de salud y de retail puedan responder de forma más segura y rápida a las preocupaciones de los ciudadanos y clientes sobre el COVID-19 a través de chatbots.

De igual manera trabajan para combatir las amenazas de phishing y malware relacionadas con COVID-19 en Gmail, bloqueando más de 100 millones de ataques de este tipo cada día.