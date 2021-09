New World, el primer videojuego AAA de Amazon llega al mercado

Amazon por fin está a punto de lanzar su primer videojuego AAA al mercado, New World, un massive multiplayer online RPG (MMORPG) para PC.

Sin embargo, tras cinco años de desarrollo, retrasos y cancelación de otros proyectos, New World es algo más que un juego para Amazon y su división Amazon Games, es la prueba de fuego que el gigante de comercio electrónico tiene que pasar para demostrar que su nombre puede competir con éxito en el mercado de entretenimiento más valioso del planeta.

Forbes México platicó en exclusiva con Scot Lane, game director de New World, para conocer cuál es la apuesta, diferenciador y elementos que hacen al videojuego una pieza digna de competir en un mercado que se espera alcance los 26,650 millones de dólares en ingresos para 2025 y en el que se enfrentarán a propiedades intelectuales icónicas como World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Minecraft, Roblox o Elders Scroll Online.

“New World es una experiencia muy diferente a la de otros MMO. Esto se debe principalmente al sistema de acción-combate. En New World, el combate es físico determinado por cajas de golpe y no por pestañas como la mayoría de los MMO. El combate de acción significa que el espacio de un jugador en el mundo es importante, los jugadores pueden bloquear y esquivar ataques, pueden agacharse bajo proyectiles o golpear detrás de objetos cuando luchan. Fuera del combate, el estilo artístico pictórico realista de New World y el mundo sobrenatural con una visión alternativa de la historia colocan a New World en un espacio diferente”, explica Lane.

En ese sentido, New World es un MMO de mundo abierto en donde cientos, o eventualmente, miles de jugadores arriban a Aeternum, una isla misteriosa en los inicios de la Edad de Exploración. Los jugadores tendrán la oportunidad y misión de comenzar su proceso de colonización y expansión dentro de la isla a medida que luchan con criaturas salvajes, hordas de muertos vivientes e incluso otros jugadores.

Una de las formas en las que Lane y Amazon Games buscaron garantizar el éxito parcial del juego previo a su salida fue la generación de dos fases de prueba Alphabet y Beta que le dio acceso a miles de jugadores al juego, con la finalidad de probar la estabilidad de los servidores, detectar errores o simplemente descubrir lo más importante en juego: si es divertido.

“Los jugadores nos han ayudado a encontrar problemas de escala, errores y exploits. También nos han ayudado con cosas como la progresión y el tiempo que tardan los jugadores en ‘subir de nivel’ para permitirnos sintonizar la experiencia en el camino más divertido. El año pasado, los jugadores nos dijeron claramente que querían más contenido grupal y más contenido de final de juego, así que entregamos ambos. De ahí creamos Expediciones, que son experiencias a pedido para 5 jugadores en las que los jugadores deben trabajar juntos para superar algunos de los encuentros más difíciles en Aeternum”, comenta Lane.

Sigue la información de la tecnología en nuestra sección especializada

Pese a las pruebas, Amazon decidió entrar no sólo en un campo muy competido en el mundo del gaming, sino también uno complejo de operar. A diferencia de videojuego clásico cuyo desarrolla concluye cuando el juego sale al mercado, juegos como New World son considerados como “servicios en vivo”, pues parte de las capacidades del juego no se ejecutan en la computadora del jugador, sino en granjas de servidores en la nube a fin de soportar miles o incluso millones de jugadores conectados al mismo tiempo en el mismo universo digital.

Lane reconoce esto último como uno de los mayores desafíos del juego, pero cuenta con un aliado particular: Amazon Web Services, el brazo de infraestructura de Nube de Amazon.

“Nuestro mayor desafío fue la evolución de la tecnología del servidor y el cliente para permitir nuestro estilo de combate de acción en un gran mundo sin fisuras. Puedes correr de un extremo a otro de Aeternum y en cualquier lugar del camino tropezar con una batalla gigante con otros jugadores o contra enemigos NPC. Ese tipo de comportamiento dinámico tiene muchos costos no obvios, pero sentimos que proporcionaba el entorno adecuado para el juego a largo plazo, y al final, con el apoyo de las tecnologías de AWS, lo conseguimos”, menciona.

Pequeña inversión millonaria

Si bien Lane se negó a dar un número específico de usuarios como objetivo para medir el éxito de New World y se limita a explicar que el factor número de éxito “es deleitar a los jugadores”; lo cierto es que Amazon busca desesperadamente hacerse de nombre en el sector de videojuegos, en especial de sus últimos fracasos.

Aunque Amazon Games existe formalmente desde 2012, inicialmente era un brazo pequeño de Amazon dedicado a crear juegos de video sencillos para la tienda de aplicaciones de Amazon.

Sin embargo, en 2014 (luego de que Amazon adquirió el estudio de videojuegos Helix Games, mismo año en el que la firma compró Twitch por 970 millones de dólares) el gigante de comercio electrónico comenzó a tomarse más en serio su apuesta en el sector.

En 2016, Amazon Games hizo el gran anuncio: durante la TwitchCon, la firma dijo que estaba trabajando en tres grandes títulos: Breakaway, Crucible y New World.

Aunque se esperaba que saliera al mercado en algún momento de 2019, Breakaway fue cancelado luego de un versión Alpha, a finales de marzo de 2018.

Crucible, un juego multijugador en línea de disparos en primera persona y el título que marcaría la entrada de Amazon al mundo de los videojuegos AAA, tuvo un desenlace similar, pues luego de casi seis años de desarrollo, el juego fue lanzado en mayo de 2020 y tras varios problemas y quejas de los jugadores regresó a un beta cerrada al mes de su lanzamiento; finalmente en octubre de ese mismo año, Relentless Studio y Amazon Games anunciaron que lo cancelaban de forma definitiva.

Pese a los fracasos, Amazon no está dispuesto a dejarle a Microsoft, Sony, Nintendo y otros jugadores un pedazo de los 195,000 millones de dólares que significa el sector de videojuegos a nivel global, de acuerdo con datos de New Zoo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Y si bien la firma no ha logrado lanzar un juego con éxito hasta ahora, la firma de Jeff Bezos tiene algo que pocas compañías en el mundo tienen: dinero de sobra.

Un reporte de Bloomberg proyectó que Amazon invertía alrededor de 500 millones de dólares al año en Amazon Games. La firma, recientemente anunció la apertura de un nuevo estudio de desarrollo en Montreal, Canadá, que se suma a los que ya tiene en Seattle, el condado de Orange y San Diego.

Es decir, casi sin juegos, Amazon tiene más estudios y gente que algunos de los desarrolladores más reconocidos del sector.

Y si bien 500 millones de dólares anuales de inversión pudieran sonar como una fuerte apuesta, lo cierto es que para una firma que factura 386 mil millones de dólares al año (ventas de 2020), 500 millones son algo así como medio día de ventas para la organización.

Pese a la cartera casi sin fondo de Amazon, los ojos de la compañía hoy están puestos sobre New World y el trabajo de Lane y su equipo.

“Estoy muy orgulloso de la formación de equipos y del lanzamiento de un MMO divertido de alta calidad mientras trabajo con la comunidad. Hacer un MMO es algo difícil de hacer y lo hicimos con la ayuda y la paciencia de la comunidad”, asegura.