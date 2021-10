¿No te gusta lo que te recomienda YouTube? Así puedes eliminar tu historial

A fin de transparentar y aclarar algunas de las críticas que la plataforma de videos de Google, YouTube, enfrenta sobre el tipo de contenidos que recomienda a sus usuarios, la empresa compartió la forma en la que el algoritmo de recomendaciones de YouTube ha evolucionado con los años y cómo los usuarios pueden eliminar su historial para comenzar de nuevo.

En una conversación con algunos medios internacionales en la que participo Forbes México, Cristos Goodrow, vicepresidente de Ingeniería de los sistemas de Search y Discovery para YouTube, explicó que sin el algoritmo, habría una plataforma bastante aburrida.

“Sabemos que si el algoritmo de recomendaciones no existiera, la gente no podría sacar provecho de la plataforma como lo hacen”, dice Goodrow, quien trabaja en la plataforma de videos desde 2008 y lidera un equipo de “cientos de personas”, de los cuales una tercera parte están enfocados al proceso de refinar y trabajar en el algoritmo de recomendaciones.

Hoy la firma dice que gracias al desarrollo de la inteligencia artificial y el machine learning, YouTube analiza cerca de 80,000 millones de señales para construir el sistema de recomendaciones de videos para los usuarios.

Aunque el número de reproducciones, tiempo de reproducción y autoridad del contenido son algunas de esas de miles de millones de señales que el algoritmo toma en cuenta para crear la lista de recomendaciones, Goodrow explica que algunos de los elementos más importantes son una serie de encuestas que la plataforma hace a los usuarios en las que pregunta si en el video que acaban de ver encontraron valor agregado.

Sigue la información de la tecnología en nuestra sección especializada

“No puedo decir que un factor tiene más valor sobre otro porque se trata de un algoritmo de machine learning, no es una ecuación. Pero tomamos muy en cuenta esas encuestas para mejorar el algoritmo de recomendación”, comenta.

De igual forma, Goodrow agrega que si los usuarios de YouTube están viendo recomendaciones que no son de su agrado o que no entregan valor, siempre existe la función para eliminar el historial.

Para hacerlo basta con ir al menú de configuración en la app de Android o iOS de Youtube o en el sitio web, ir a la opción de “Historial y Privacidad” y el usuario podrá ver y elegir las opciones de “Borrar historial de reproducción” y “Borrar historial de búsqueda”.

Al hacerlo, el algoritmo de recomendación comienza desde cero para el usuario.

Algoritmo polémico

Aunque Goodrow comparte que Google ha invertido dinero, capital humano y asesoramiento de expertos externos para mejorar el algoritmo de recomendaciones, sí reconoce que el sistema está lejos de ser perfecto y ha tenido que cambiar “mucho” con los años.

“En un inicio el algoritmo funcionaba con base en el número de vistas o clic a un video, pero nos dimos cuenta que ese número no necesariamente representa valor para el usuario porque había gente que daba clic en un video pero realmente no lo veían o ese video no era lo que esperaba y a los segundos se salían”, comparte.

Fue ahí cuando optaron por analizar otros factores como el tiempo de reproducción, pero agrega que al poco tiempo descubrieron que ese factor no siempre determinaba calidad.

“Hay momentos en la noche en la que vas a dormir y pones un video en YouTube de algo que realmente no te interesa o no le toma mucha atención, es decir no agrega valor a tu vida y lo que buscábamos es que el tiempo que la gente pasa en YouTube sea porque les agrega valor en su vida”, dice Goodrow.

A partir de 2015, a medida que YouTube ganaba terreno como plataforma no sólo de entretenimiento sino también de información, la plataforma comenzó a tomar acciones puntuales, explica el VP de Ingeniería de YouTube.

Algunas fueron reducir el alcance de videos sensacionalistas, comenzar a encuestar a usuarios, elevar la visibilidad de medios de información verificados y con autoridad, así como revisar constantemente el impacto que tiene el sistema de machine learning al recomendar contenidos de creadores de grupo minoritarios o nuevos creadores.

A pesar de los cambios, el sistema de videos recomendados ha sido uno de los más criticados por los creadores de contenidos en la plataforma, en particular con los nuevos creadores o miembros de comunidades de nicho o grupos minoritarios, que han alzado la voz diciendo que YouTube sólo da preferencia a los grandes nombres de la plataforma.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

“No queremos que la gente pase tiempo en YouTube que no es valioso, por eso creamos herramientas de control para que el usuario pueda determinar cuánto tiempo pueden pasar viendo la app y trabajamos constantemente para poder medir el impacto o funcionamiento del algoritmo”, explica Goodrow.