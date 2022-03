La tecnología abre oportunidades para las mujeres: DiDi Food

La nueva economía digital ofrece una oportunidad para las mujeres, ya sea en los puestos directivos de las compañías o como parte activa de las plataformas de movilidad y reparto, aunque aún falta mucho por hacer en este sentido.

“La tecnología va acelerar el acceso de oportunidades que antes no tenían las mujeres”, dice María Pía Lindley, directora general de DiDi Food en Centroamérica y Norteamérica, al pensar en las restauranteras y repartidoras que participan en las plataformas digitales.

La ejecutiva considera que en el momento actual resulta casi imposible no ser una participante de la economía digital, ya sea como usuaria o empresaria.

“El 70% de las mujeres repartidoras que trabaja con nosotras siente que la plataforma le ha dado acceso a oportunidades que no tenía porque no tiene que tener un nivel de estudios determinado, no tiene que tener un vehículo determinado y no tiene que destinar 10 u 8 horas al día, para generar un dinero extra (…) la tecnología abre oportunidades que antes no existían, no hay barreras para que las mujeres puedan generar ingresos”, asegura Pía Lindley.

“En la parte de repartidoras mujeres es muy interesante ver que ha ido creciendo su participación. Empezamos con una representación de 4% y, ahora, es un 12%, es decir, más de 10,000 repartidoras han visto esto como una alternativa económica interesante”, dice Jimena Romero, directora de Delivery de DiDi Food para México, Centroamérica y Colombia.

Un 60% de las mujeres que reparten productos en la plataforma de DiDi realizan su labor en bicicleta, lo cual muestra la oportunidad de ofrecer mejores condiciones para las repartidoras, por ejemplo.

En el caso de la participación de restauranteras también ha crecido su composición en la plataforma en el último año transcurrido. Un 70% no conocía la tecnología de reparto y están aprendiendo a través de la plataforma de origen asiático.

“La compañía reportó que el 80% de las conductoras considera que las plataformas de movilidad han impactado positivamente la equidad de género y que la tecnología que ofrecen hace los viajes más seguros. A finales de 2021, se registró que gracias a los esfuerzos de programas como DiDi Mujer, los registros de conductoras se duplicaron y sus ganancias incrementaron hasta en un 40%. En promedio, pueden llegar a generar hasta 25,000 pesos al mes”, dice la empresa.

A nivel nacional, por cada 100 hombres en pobreza laboral, hay 110 mujeres en esta situación, de acuerdo con un análisis de la organización México, ¿cómo vamos?, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al cuarto trimestre de 2021.

Estos datos también dan cuenta de que la tasa de informalidad laboral fue más alta para las mujeres (54.8%) que para los hombres (49.1%). “Los trabajadores informales pueden estar empleados en negocios informales, no registrados ante las autoridades, o en negocios formales que, no obstante, no les proporcionan un vínculo laboral reconocido ante la ley”, explica la organización.

Más diversas

Las empresas de la nueva economía digital pueden ser más inclusivas, en comparación con las firmas tradicionales. “La diversidad de todo tipo nos genera infinitamente más creatividad y más valor”, dice María Pía, quien trabaja con equipos de más de 30 nacionalidades desde México.

La ejecutiva originaria de Perú llegó a DiDi hace 3 años. Al inició, tuvo hasta 8 roles distintos en la firma de movilidad con el fin de aprender de una economía que se está creando a diario.

Pía Lindley considera que la cultura de negocio que DiDi Food ha generado como empresas es similar a la de una startup, la cual privilegia las ganas de aprender y aportar a la compañía en la toma decisiones. “Sin duda, en DiDi no hay esa percepción (diferenciada) de tú eres hombre o eres mujer, sino que todos somos exactamente iguales, y competimos en igualdad de condiciones”, dice la directiva.

El acceso a la educación, el derecho a la salud y nutrición son condiciones fundamentales para balancear las oportunidades en Latinoamérica, aunque aún sigue siendo un reto de inclusión para las mujeres de la región, dice María Pía.

En 2008, Jimena Romero comenzó a trabajar en temas relacionados con la tecnología, en Europa. Desde hace 2 años, la ejecutiva se unió a DiDi Food, en donde ha tenido oportunidad de vivir el “tiempo real” de una operación en la economía digital.

“En las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) hoy sólo una de cada 10 mujeres en México estudia este tipo de carreras en ciencia y tecnología”, dice Jimena Romero, quien cree que debe incentivarse una narrativa de igualdad de condiciones en el ámbito educativo.

María Pía y Jimena Romero son economistas y las dos han podido profundizar su formación académica con posgrados en diversas universidades.

Jimena creció principalmente junto con su madre, quien enviudó, y sus dos hermanas, por lo que el ejemplo de su familia fue central en su desarrollo humano, así como el acceso a la educación como una forma encontrar nuevas oportunidades profesionales.

“He podido estudiar lo que he querido porque nadie me ha influido, sino por lo que quiero seguir haciendo (profesionalmente)”, asegura Romero, quien cree que parte de la felicidad es hacer lo que una quiera.

La ejecutiva colombiana ha aprendido a negociar un sueldo y solicitar los tiempos para resolver temas familiares sin restricciones, lo que forma parte del terreno conquistado a lo largo de su historia.

Jimena tiene un pequeño hijo y ha logrado compaginar su vida laboral y familiar. Desde el ámbito corporativo, la firma de movilidad y entrega de alimentos ha adoptado una política laboral más abierta, que no prevé horarios de entrada en el inicio de la jornada laboral, sino que privilegia el trabajo realizado. En este sentido, la pandemia profundizó esta tendencia de trabajo a distancia.

Jimena Romero cree que la nueva economía digital puede ofrecer más oportunidades, aunque todavía falta un largo camino por recorrer. “Falta mucho por hacer, pero vamos entendiendo y viendo por dónde avanzamos”, dice.

