Candidatos a la CDMX apoyan sus propuestas con tecnología

Llevamos días de alerta global por la falta de seguridad en la red. La semana pasada vimos a un Mark Zuckerberg, acostumbrado a la playera y jeans, enfundado en traje y corbata ante el Senado de Estados Unidos pidiendo disculpas por la poca protección de la información en Facebook. Pero la noche del miércoles, en el debate por el gobierno de la Ciudad de México, la tecnología y la innovación formaban parte de la solución.

Esto porque en la capital mexicana los desafíos son otros. En el #DebateChilango, los siete candidatos a la Jefatura de la CDMX discutieron sobre los problemas de urbanismo, sostenibilidad, seguridad y justicia que entorpecen el día a día en la ciudad.

Lejos de traer hojas de ruta hacia una ciudad inteligente y de exponer soluciones 2.0 al detalle, algunos aspirantes al Ejecutivo local mencionaron medidas digitales para mejorar estos ámbitos de la vida en la capital.

El candidato del PRI, Mikel Arriola, expuso una propuesta que podría llegar a ser competencia directa de las plataformas que permiten subir videos en vivo.

PUBLICIDAD

El exdirector del IMSS se comprometió a desarrollar una aplicación en la que los ciudadanos podrán denunciar ilegalidades, subir videos y fotos de los delitos, y pondrán ver las imágenes del millón de cámaras que prometió instalar por toda la CDMX.

Las cámaras de vigilancia se mencionaron en repetidas ocasiones durante el bloque del debate sobre seguridad y justicia. Y si bien nadie duda de que dichos aparatos son tecnología, la morenista Claudia Sheinbaum puso el acento en el elemento innovador: necesitamos cámaras, sí, pero con conexión digital, no analógica.

Lee también: ¿Quién ganó el primer #DebateChilango?

Innovación y agua: problema con los ‘waterleaks’

Las sociedades pioneras en tecnología en línea padecen problemas de malos usos y filtraciones de datos. Pero en la Ciudad de México las fugas que preocupan son las de agua. Gota a gota los chilangos desperdician el 38% de la red hidráulica de la ciudad, según la Comisión Nacional del Agua.

El agua que gotea de los grifos no es la única que se pierde en la capital, también lo hace la de las lluvias que, en ocasiones, consiguen inundar la ciudad capitalina, como sucedió el pasado 4 de abril.

La candidata de Juntos Haremos Historia prometió instalar el sistema “más amplio y grande” del mundo de captación de agua de lluvia a más de 100,000 viviendas en Iztapalapa y Tlalpan. Dicho sistema permitirá entre seis y siete meses al año de autonomía en el uso de agua potable, dijo.

En la misma dirección iba la propuesta de Purificación Carpinteyro, de Nueva Alianza. La candidata prometió aplicar una solución de proximidad, pues propuso utilizar un concreto absorbente de agua pluvial y filtrante de partículas de contaminación que patentaron estudiantes de la UNAM.

“Este concreto es tres veces menos costoso que el normal”, explicó en su respuesta a la pregunta sobre este material que le formuló el moderador del debate, Javier Solórzano.

Estudiar y pasear sobre vestigios de un aeropuerto

Las plataformas de los candidatos no vislumbraron ningún propósito para hacer de la CDMX una ciudad del futuro, pero ello no significa que la urbe no sea una ciudad moderna. Mientras otras capital cities lucen ruinas preindustriales, el otrora Distrito Federal prevé tener vestigios de un aeropuerto para el 2020.

Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, expuso el plan que tiene preparado para las 800 hectáreas de terreno que dejará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ya en fase terminal, una vez esté operativo el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Como avanzó en una entrevista con Forbes México, esta reserva de terrenos, que “ni Obama la tiene”, dijo en el debate, se destinará a construir una ciudad universitaria con centros de innovación y desarrollo tecnológico, un campus UNAM 2.0, y al desarrollo de un pulmón para la ciudad con un segundo bosque de Chapultepec.

Te recomedamos: Barrales quiere convertir el aeropuerto de la CDMX en un ‘Silicon Valley’

La mudanza del antiguo al nuevo aeropuerto también permitirá aumentar la ocupación de la ciudad, pues según expuso Barrales, el NAIM generará 400,000 nuevos empleos directos.

Claudia Sheinbaum y Marco Rascón, del Partido Humanista, también anunciaron que echarían mano de la tecnología para mejorar el transporte urbano capitalino, aunque sin dar mayores detalles.

Durante este debate, el primero de tres en esta campaña, los candidatos se quejaron de problemas sin resolver que reaparecían cada seis años en las plataformas electorales, y para superarlos expusieron sus compromisos, que al formar parte de la actual carrera electoral son necesariamente nuevos, pero no por esto innovadores.

Agradecemos a quienes visualizaron el primer #DebateChilango. El próximo 16 de mayo será el segundo. pic.twitter.com/rLHiLYFjU0 — IECM (@iecm) April 19, 2018

Si te perdiste el debate: Obviedades, promesas increíbles y hasta apodos, en el primer #DebateChilango