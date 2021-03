Terapia psicológica virtual, opción de ayuda ante casos de ansiedad y depresión en pandemia

Debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19 y a la imposibilidad de acudir a terapia psicológica presencial, 32% de las personas en Ciudad de México han presentado síntomas severos de ansiedad y 25% de depresión, de acuerdo con la encuesta ENCOVID-19 CDMX, de la Universidad Iberoamericana.

Ante esto, las plataformas como WhatsApp, Zoom y Google Meet han sido la vía para que miles de pacientes en México asistan a su consulta psicológica virtual, en momentos de duelo mundial, pérdida de empleos y encierro.

A más de un año de su llegada a México, la pandemia de Covid-19 ha cobrado la vida de más de 199,000 personas y contagiado a 2,203,041 mexicanos.

“Aumentó la ansiedad como la tristeza y desesperación; tuve muchos casos de pacientes que perdieron no solo a un familiar cercano sino a varios, entonces aunado al hecho de estar encerrado en casa y no poder socializar afecta y a eso hay que sumar procesos de duelo y no solo pérdidas de familiares, también pérdidas económicas”, explicó la psicóloga Danaé Carrasco Ortíz, en entrevista para Forbes México.

La especialista señaló que entre sus pacientes de edades avanzadas WhatsApp se coronó como la plataforma favorita para realizar videollamadas, ya que muchos de ellos estaban familiarizados con esta red social.

No te pierdas: Constelación: la puerta hacia el mundo de las ballenas jorobadas en México

“Con los adultos mayores vi que ya muchos utilizan celular y se sienten familiarizados y antes de la pandemia ya tenían instalada la aplicación de WhatsApp para enviar audios a sus familiares y cuando se les propuso hacer cambios en otras plataformas había resistencia en cuanto a no saberlas manejar”, agregó Carrasco.

En tanto, las plataformas digitales han permitido que tanto los psicólogos como psiquiatras expandan su horizonte más allá de México y brinden atención especializada tanto a paisanos en otros países e incluso a extranjeros.

“Me ha tocado atender a muchos paisanos en Estados Unidos y también a españoles, alemanes, bolivianos y colombianos; es verdad que hemos podido apoyar a nuestros paisanos fuera de nuestras fronteras pero de igual manera a otras personas y ha sido una realidad y algo que si me hubieran preguntado hace dos años, el aplicar la psicología clínica más allá de México, sabía que no era algo tan oportuno de hacer el cambio y con la pandemia y digitalización fue una aceptación que se hizo realidad”, comentó la especialista.

Así mismo, reiteró la importancia de tomar terapia psicológica no solo en el contexto actual, sino convertirlo en un hábito para alcanzar una estabilidad emocional y tener los recursos emocionales óptimos.

“El cuidado de la salud mental va más allá de la pandemia porque todos en algún momento nos hemos sentido sin recursos y que el mundo se nos viene encima y muy desafortunadamente en México tenemos esta resistencia a la salud mental y con la pandemia se ha abierto un poco más”, finalizó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado