La pandemia de Covid-19 no solo reforzó el trabajo remoto y automatización de procesos sino que impulsó el desarrollo de robots en México, sobre todo los enfocados en ofrecer servicios de forma segura o bien, como una opción de reactivación de eventos.

“Empezamos a crear sobre los robots que ya teníamos algunas variantes para apoyar al problema de la pandemia y hemos visto gran interés en este 2021 y ahora los movemos en un esquema de robots as a service, donde no tienes que comprar el robot, sino que vemos la problemática, lo programamos y te lo ofrecemos por día”, comentó Mauricio Corona, Presidente y CEO de Gesedig (empresa mexicana de servicios digitales) en entrevista para Forbes México.

Con una inversión aproximada de 600,000 dólares (el equivalente a 12 millones de pesos mexicanos), la compañía tecnológica Gesedig ofrece la renta de seis tipos de robots humanoides; desde los que se pueden aplicar al área de servicios como meseros, entrega de paquetes y los que son enfocados a la experiencias del cliente.

Los robots humanoides se desarrollan tras identificar la problemática, seleccionar qué configuración se necesita tanto a nivel hardware y a nivel algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) y por último se lleva a cabo su personalización.

El directivo destacó que uno de sus clientes en Países Bajos optimizó un restaurante de comida japonesa gracias a un robot humanoide que ofrece autonomía de movimiento, procesamiento de lenguaje y la perspectiva de cumplir su servicio a través de señas y tacto.

“El robot es tan versátil que lo puedes ir reprogramando y la gente que está detrás se está dedicando a esta nueva experiencia porque tiene tabletas android con las cuales puedes interactuar desde esta o estar hablando con un humano del otro lado. Se pueden adecuar a cualquier tipo de uso que se necesite”, aseguró.

El futuro ya está aquí

Si bien el lanzamiento de estos robots en México se llevó a cabo en 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, esta tecnología se han rentado hasta 30 veces sobre todo para estar presente en eventos, congresos y universidades, así como para optimizar el delivery.

“Todas aquellas tareas manuales y repetitivas que no generan valor es mucho mejor idea dejárselo a la tecnología y robótica para que lo ejecuten. El ejemplo claro está en el delivery en donde si se tienen 10 personas cargando cosas, ¿por qué no le dejamos eso al robot? Y las personas que ya conocen el negocio que apoyen en otro tipo de actividades”, agregó Corona.

El impulso de robots de servicio orientada a generar mejor experiencia al cliente podría ayudar a disminuir el riesgo laboral en tareas peligrosas, eficientar procesos y ahorrar gastos, sin embargo, para impulsar esta tecnología se presentan retos estructurales.

“El principal reto fue que estuve buscando un clúster de robótica en México y no existían, no puede ser posible que no estábamos fabricándolos. Somos potencia mundial mandando estudiantes en olimpiadas de robótica y siempre regresan con la medalla de oro, pero no la podemos capitalizar y meternos a nuestra industria”, finalizó el CEO de Gesedig.

