Revelan esmalte dental artificial que es más fuerte que los dientes reales

Unidos por el creativo concepto de los nanocompuestos, primero dimos cuenta de la carne impresa en 3D y ahora de un esmalte dental artificial que prevé revolucionar la salud dental.

Un equipo de investigadores internacionales ha creado un esmalte dental artificial que podría ser más fuerte que el real, posiblemente encontrando una solución viable para tratar los dientes cariados.

El descubrimiento fue dado a conocer por una publicación de la American Association for the Advancement of Science (AAAS) y explica cómo los científicos alcanzaron este compuesto de esmalte dental artificial, tras replicar la intrincada nanoestructura de calcio presente en los dientes naturales.

El esmalte dental natural, la fina capa exterior de nuestros dientes, es el material biológico más duro del cuerpo humano y su combinación inusual de propiedades son producto de una arquitectura jerárquica y compleja muy difícil de replicar.

El descubrimiento, a cargo del equipo del doctor Hewei Zhao de la AAAS y sus colegas presentan un esmalte diseñado que contiene la estructura jerárquica esencial de su original, y en múltiples escalas.

El esmalte dental artificial fue reproducido utilizando nanocables de hidroxiapatita que se alinearon mediante congelación bidireccional en presencia de alcohol polivinílico. Según los autores, esto permitió que las estructuras diseñadas tuvieran una organización atómica, a nanoescala y a microescala como el esmalte natural.

En una serie de pruebas, Zhao y equipo demostraron que el nanocompuesto exhibió simultáneamente alta rigidez, dureza, resistencia, viscoelasticidad y tenacidad, superando tanto las propiedades del esmalte como las de los materiales fabricados previamente.

Posteriormente, recubrieron los modelos con un revestimiento a base de metal maleable, que era el ‘ingrediente secreto’ para hacer que el desarrollo fuera más resistente que las iteraciones anteriores. Este nuevo revestimiento permite que el material absorba más presión y golpes, por lo que es menos probable que se rompa.

Si bien el nuevo material aún no es comercialmente viable, un informe periodístico indica que se han programado pruebas futuras para revisar si el compuesto sintético puede durar en la boca humana a lo largo del tiempo.

Si los resultados son favorables, no solo se podría utilizar el esmalte artificial para crear dientes, sino también piezas como marcapasos y reemplazos óseos, o incluso endurecimiento de superficies para usos industriales.

“Este es un claro salto adelante. Desde la creación de chalecos antibalas hasta el fortalecimiento o el endurecimiento de superficies para pisos o automóviles, podría haber muchas, muchas aplicaciones”, planteó Álvaro Mata, ingeniero biomédico de la Universidad de Nottingham, no afiliado al estudio.

En los fundamentos de la investigación se explica que un asombroso 60 a 90% de los niños y casi el 100% de los adultos en todo el mundo sufren de caries dentales, que se producen a través de la disolución progresiva del esmalte y estos nuevos compuestos contribuirán a curaciones más saludables.

