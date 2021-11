Spot, el robot de Boston Dynamics, presume su baile ‘a lo Jagger’ en video viral

Desde los años 50 la música pop ha deslumbrado nuestros oídos y casualmente, porque se trata de llamar la atención sobre su precisa y artística plasticidad de movimientos, es que Boston Dynamics ha lanzado un video donde apela a uno de los iconos del género, los Rolling Stones, para coreografiar con su robot Spot, los eclécticos pasos Mick Jagger.

Podríamos decir que la creación robótica de Boston Dynamics de cuatro patas tiene los ‘moves like Jagger’ (el baile de Jagger), y esta colaboración que coincide con el 40 aniversario del lanzamiento del disco Tattoo You, el larga duración debut de los Rolling Stones, lo demuestra.

Por eso, con motivo de la celebración musical de uno de los más reconocidos artistas del rock pop de la historia de la música (a pesar de ser concebida como una banda de blues), es que los operadores de Boston Dynamics y la coreógrafa Monica Thomas, dieron vida al robot Spot imitando los movimientos de Mick Jagger y el resto los miembros de los Rolling Stones.

Y nada mejor que los desplazamientos de Jagger en ‘Start me up’, mientras sus compañeros, Keith Richards y Ronnie Wood, sincronizan en pantalla con igual número de robots que hasta incluso, ‘mueven la boca’ como los propios Stones y dicen:

Claramente el mensaje hace referencia a Spot, el robot de Boston Dynamics y Hyundai que además de ayudar a los humanos con tareas extenuantes, con sus extremidades mecanizadas tienen una ventaja, comportarse como humanos pero en un contexto mecánico y sin cansarse.

No es la primera vez que se ve a Spot en acciones artísticas, lo vimos bailando junto al grupo BTS, pero en este caso, al representar los pasos de Jagger con singular similitud, la compañía demuestra las altas capacidades de una de sus máximas creaciones.

El video, lanzado en el canal de YouTube de Boston Dynamics, fue realizado en colaboración con Mercury Studios, Polydor Records y los propios Stones, tiene cinco días de aparición y ya suma más de un millón y medio de visitas.

Con el fin de parafrasear a los creadores de himnos como ‘Under my Thumb’, ‘Angie’ o ‘Harlem Shuffle’ y muchísimos más de los últimos 40 años, los creadores del video lo llamaron ‘Spot me up’, y sin duda lo han logrado.

Para los que aún no lo conocen, Spot es una suerte de perro robot que Boston Dynamics diseñó para transitar terrenos peligrosos y difíciles de alcanzar, así como para transportar cargas útiles de hasta 14 kilos, e incluso realizar inspecciones de rutina.

Como hemos visto, su movilidad avanzada le permite subir escaleras fácilmente y más, además por su tamaño relativamente compacto le permite moverse con seguridad en entornos industriales acotados.

