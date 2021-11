Te presentamos You, que es mucho más que el nuevo rival de Google

Como pasa con Facebook u otras redes sociales del pasado como MySpace, donde existe una marcada tendencia de agotamiento de los usuarios, muchos de ellos han migrado a apps como Instagram, aunque ahora acaba de salir You, como una alternativa más “horizontal” al ya conocido Google.

Claramente horizontal, porque a pesar de ser un motor de búsqueda como Google, You propone una opción más personalizada que hace foco en el usuario, e incluso no hace falta ir más allá que a su propio nombre para observarlo.

You, o tú en español, es una suerte buscador que hace eje en el servicio al usuario, implícito en su nombre, donde cada búsqueda se vive de una manera diferente, personalizable e incluso se muestra de una manera como nunca antes.

Tal vez esto haga recordar los inicios de Opera como metabuscador o buscador de buscadores (o sumarizar la web como You dice), pero la verdad es que You surge como una alternativa a un modelo de hacer las cosas, que no tiene que ser siempre el mismo.

El nuevo You.com, que al pie del sitio indica powered by Microsoft (será por eso que recuerda al Opera), se jacta además de ser una web neutral en términos de emisiones de carbono, debido a que sus computadoras y servidores funcionan con energías limpias.

En cuanto al motor de búsqueda, a diferencia de la mayoría de los demás, muestra los resultados en paneles horizontales llamados “aplicaciones”, en lugar de en una lista vertical.

A diferencia de como estamos acostumbrados, You exhibe paneles que están ordenados según sitios web: uno para Twitter, uno para Amazon y uno para YouTube o Soundcloud, etcétera, dependiendo la búsqueda y lo relevante que haya para mostrar.

A través de estas búsquedas, los usuarios de You pueden acomodar hacia arriba o hacia abajo cada panel, con el objeto de personalizar los resultados futuros, mostrando primero las fuentes preferidas de cada usuario.

Si el usuario desea recibir primero las búsquedas musicales, es posible elegir la prioridad. Captura You.

“Nuestra misión es hacer que la información del mundo sea útil para el usuario. Nuestro objetivo es ayudar a tener éxito en cada búsqueda. Y nuestros valores fundamentales incluyen la confianza, los hechos, la amabilidad y el éxito del usuario”, da a conocer la web de You en sus preguntas frecuentes.

Algo que valorarían los usuarios es que el motor de búsqueda de You sea más atractivo que el de Google, en cuanto a la privacidad.

En el caso de You, no exhibe publicidad dirigida y la actividad de los usuarios no se mantiene en una pestaña incluso después de que abandonan el sitio, a diferencia de otros.

Existe un modo incógnito, para aquellos que prefieren la opción y se presenta en forma de desactivar los resultados personalizados y evitar que el sitio almacene historiales de búsqueda o direcciones IP.

Se preguntarán cuál es la forma de You de ganar dinero en este momento, a lo que Richard Socher, fundador y director ejecutivo del buscador, dice que “la empresa se centra actualmente en el crecimiento, pero cree que tendrá muchos modelos de negocio para explorar que no impliquen el uso de datos personales para publicidad”.

En este sentido, en declaraciones periodísticas, Socher profundiza que la idea de este nuevo motor de búsqueda surgió cuando se dio cuenta de que la gente hoy en día tiende a ver una pequeña cantidad de sitios, dónde satisface sus necesidades, en lugar de lanzar una amplia red en busca de resultados en el inacabable maná de datos de internet.

Por ello y como hacíamos referencia en el principio, el diseño horizontal y la estructura del frontpage de You coloca al usuario en el centro del escenario.

“A veces, se puede tener una tonelada de contenido útil de un tipo de fuente, pero en una lista vertical es muy difícil hacer zoom en más de una fuente sin sacrificar todo lo demás”, agrega Socher respecto de la experiencia de usuario de la UI (user interface o layout).

En la actualidad, el motor de búsqueda de You está en versión beta y se basa en alrededor de 100 aplicaciones diferentes para proporcionar datos a sus usuarios.

Un ejemplo podría ser la búsqueda de un artista musical, o bien un restaurante en una zona nueva. En estos casos, You mostrará varias recomendaciones a la vez de sitios como Apple Music o YouTube.

