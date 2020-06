Análisis: ¿Temor a las videoconferencias? Éstas son las claves para tu seguridad

Mucho se ha hablado de las videoconferencias, principalmente estos últimos días, cuando la mayoría se queda en casa para continuar con las reuniones de trabajo o, simplemente, para encontrarse con sus seres queridos. Este tipo de aplicaciones superaron los 62 millones de descargas tan sólo en la tercera semana de marzo, un 45% más que la semana anterior, según cifras de App Annie’s.

Pero, con las descargas, también aparecen temas vinculados a la ciberseguridad; ya no sólo los especialistas revisan la confiabilidad de dichas plataformas, también los ciberatacantes buscan sacar provecho.

En las últimas semanas, consejeros, directores y amigos me han preguntado qué tan riesgosas son estas plataformas. Y, como todo en ciberseguridad, podría contestar con un “depende”.

Siempre han existido riesgos, que no se vinculan a la época actual de la pandemia de coronavirus, pero hoy se hacen más presentes. Por ejemplo, recientemente vulneraron una plataforma, permitiendo que alguien en internet hiciera uso de la cámara web y del micrófono del usuario en una videoconferencia.

Lo nuevo en cuanto a afectaciones, es un término llamado “zoombombing”, que describe cuando un desconocido accede a una sesión de Zoom, para hacerse del control de la sesión y compartir contenido, muchas veces pornográfico, mientras los asistentes quedan impresionados con lo que está sucediendo. Esto ha ocurrido, incluso, en clases de colegios alrededor del mundo, porque nadie configuró correctamente la plataforma.

Entonces, ¿cuáles son los riesgo de usar una plataforma de videoconferencia? Los mismos que en una reunión presencial, mezclados con riesgos tecnológicos. Hay cosas que se pueden evitar siguiendo simples pasos tecnológicos (configuraciones), pero otros tienen que ver con nuestra forma de usar las herramientas de la videoconferencia.

Es importante que las aplicaciones sean actualizadas regularmente para evitar problemas de ciberseguridad del lado del proveedor, como vulnerabilidades que permitan hacer cosas que no deberían suceder (como lo de la activación de la cámara y el micrófono). Además, hay que cuidar la información, ya que, en algunas ocasiones, se comparten datos personales para usar estas aplicaciones.

Foto: John Schnobrich/Unsplash

En cuanto a la privacidad e identificación en las reuniones, es importante tomar en cuenta los siguientes puntos:

•Identifique qué tan confidencial es la reunión, pues ello permitirá entender qué tipo de herramienta, configuración o protocolos se deben seguir. Habrá algunas reuniones en las que no sea necesario preocuparse tanto. Hay plataformas que no permiten configurar niveles más altos de ciberseguridad, pero con eso basta.

Valide quién accede y, si es necesario, solicite que siempre activen su cámara para verificar quién está del otro lado.

y, si es necesario, solicite que siempre activen su cámara para verificar quién está del otro lado. Configure una sala de espera o una contraseña de acceso para que sólo quienes deban ingresar a la reunión lo hagan.

para que sólo quienes deban ingresar a la reunión lo hagan. No permita que todos compartan contenido , para evitar “zoombombing” o errores al compartir contenido.

, para evitar “zoombombing” o errores al compartir contenido. Configure la sesión para que, en algunos casos, la reunión no sea grabada; pero también recuerde expresar oralmente si se puede o no grabar la conversación.

Mientras escribo esto, justo acabo de terminar una llamada con un directivo de una institución financiera que, muy preocupado, me había contactado para discutir este tema. Le compartí lo mismo que se encuentra en este texto, pero ahora agregaría que, si no existe una concientización a los empleados o asistentes sobre estas videoconferencias, quizá no sirvan de nada mis consejos.

Andrés Velázquez es especialista en Ciberseguridad Estratégica y Delitos Informáticos.*