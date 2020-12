Zoom gratuito tendrá videollamadas ilimitadas en fin de año

Como un buen gesto para que la gente pueda conectarse de forma más cómoda con sus amigos, familiares y seres queridos, la plataforma Zoom eliminará en ciertas fechas especiales el límite de 40 minutos para hacer videollamadas en cuentas gratuitas.

Las fechas elegidas por la plataforma para ello son el último día de Janucá, Nochebuena y Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, y el último día de Kwanzaa (fiesta seglar de la cultura afroestadounidense), por lo que las videollamadas no se cortarán una vez pasados los 40 minutos.

-De las 10 a.m. (ET) del jueves 17 de diciembre a las 6 a.m. (ET) del sábado 19 de diciembre.

-De las 10 a.m. (ET) del miércoles 23 de diciembre a las 6 a.m. (ET) del sábado 26 de diciembre.

-De las 10 a.m. (ET) del miércoles 30 de diciembre a las 6 a.m. (ET) del sábado 2 de enero.

“COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y celebramos en 2020 y, como todo lo demás este año, la temporada navideña no se ve igual.

“Como muestra de agradecimiento a nuestros usuarios durante un tiempo extraordinario, eliminaremos el límite de 40 minutos de las cuentas gratuitas de Zoom para todas las reuniones a nivel mundial para varias ocasiones especiales próximas”, explicó la plataforma en su blog oficial.

No es necesario activar este beneficio de alguna manera, simplemente el límite de tiempo se eliminará de forma automática en dichas fechas.

