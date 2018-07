Samsung indaga envío de fotos en celular sin aval del usuario

Los teléfonos Samsung envían fotos de sus usuarios a contactos sin su consentimiento, acusó un usuario de Reddit, quien detalló que su móvil había mandado fotos a su novia por la madrugada.

“Mi Galaxy S9 Plus ha enviado toda mi colección de fotos a mi novia mientras dormía”, es el mensaje de la persona que sufrió la falla en su teléfono y que ha generado diversos comentarios en foros.

Aunque el problema no ha sido identificado por Samsung, en estos momentos realiza una investigación. Por el momento el problema sólo se ha presentado en Estados Unidos, de acuerdo con el diario español El País.

“Samsung ha revisado este asunto a lo largo de los pasados días: sin embargo, no se han encontrado elementos relevantes ni en los teléfonos ni en los programas (hardware o software) para este caso particular. Como no ha habido quejas similares globalmente, continuaremos la investigación de este suceso. Animamos a los usuarios que tengan dudas o problemas a contactar con su centro de usuario a través de https://www.samsung.com/es/info/contactus/”, indicó la compañía.

PUBLICIDAD

A pesar de que se desconoce por que ocurre eso, lo publicado en los foros de forma totalmente aleatoria, las envía a determinados contactos.

También puedes leer: Apple y Samsung resuelven disputa sobre patentes en diseño de iPhone