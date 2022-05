Telenovelas, YouTube, ‘Fortnite’: esto consumen los niños en México

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) elaboró una radiografía sobre el contenido que consumieron las niñas y niños en México durante 2021 en televisión, radio e internet.

El teléfono celular ha ganado terreno en la vida de los menores a través de plataformas como YouTube, Disney+ o videojuegos, mientras que la radio ya es vista como cosa del pasado.

En cuanto al consumo de contenido en televisión destacó que las telenovelas se ubican por encima de programas infantiles, pero esto está asociado a la influencia y presencia de los adultos. En internet, YouTube es una de las plataformas preferidas de los menores y en materia de videojuegos destacan títulos como Fortnite, Free Fire o Roblox.

Los resultados se desprenden del “Informe Niñas Y Niños 2022: Estudios e Investigaciones Cualitativos y Cuantitativos de la Oferta, Recepción y Apropiación de Contenidos de Radio, Televisión Internet”, cuyo objetivo es conocer y comprender la relación de niñas y niños con los medios de comunicación y los diferentes modelos de apropiación de contenidos que transmiten.

Consumo en televisión abierta

El informe mostró que en 2021 el 66% del público infantil del país fue alcanzado por la televisión y en promedio estuvieron expuestos durante 5 horas y 21 minutos al día. La población infantil estuvo principalmente expuesta a telenovelas, programas dramatizados unitarios y caricaturas, en ese orden.

“…hay una novela que le gusta mucho a mi mamá y a veces cuando estamos comiendo y la pasan, la vemos juntas. Luego de comer me quedo viéndola con mi mamá, luego me vengo a mi cuarto y veo otro tipo de películas o lo que ella esté viendo”, dijo una niña de 13 años, estudiante de secundaria y residente en la Ciudad de México, según el informe del IFT.

En cuanto a las principales señales que dijeron ver, tanto de televisión abierta como restringida, se observaron algunas diferencias por grupos de edad.

“Niñas y niños de 5 a 9 años dijeron sintonizar Canal 5, Multimedios y Cartoon Network, mientras que los de 10 a 14 diversificaron su exposición con otros canales como Azteca 7, Canal de las Estrellas, Disney Channel y Nickelodeon”, de acuerdo con el estudio.

El grupo de 5 a 9 años, apuntó el documento, tiene más gusto por caricaturas como Dragon Ball, Las Barbies, Hora de Aventura, Bob Esponja, El increíble mundo de Gumball, Jóvenes Titanes, Cars y Paw Patrol. Las niñas y niños de 10 a 14 años incluyeron programas de entretenimiento como Una Familia de Diez, Los Simpsons, Grey´s Anatomy, Cien Mexicanos Dijeron y algunas telenovelas.

Fuente: IFT

En televisión abierta, el IFT detectó 9 canales que transmitieron algún espacio o programa dedicado al público infantil durante 2021.

“De toda la programación transmitida u ofertada por estos canales, el 14.08% corresponde a contenidos dirigidos a niñas, niños y adolescentes, mientras el resto de la programación es dirigida a adultos o público general”, señaló.

Entre los 9 canales analizados, encontró alrededor de 209 títulos únicos para público infantil, de los cuales el 70.9% son dirigidos a niñas y niños entre 6 y 12 años, mientras el 22.8% son contenidos para niñas y niños en edad preescolar, el resto son dirigidos a adolescentes.

Se detectó que las producciones transmitidas en estos canales son generadas mayormente en Estados Unidos, con 60 producciones identificadas, seguido de México y Japón. Los principales canales con contenido infantil son Canal 5, Canal 7, Canal 11 y Canal 22.

Algunos hallazgos:

En 2021, de 27 canales de televisión abierta, nueve de ellos contaron con la transmisión de al menos un programa destinado al público infantil.

En 2021, 66% de las niñas y niños fueron alcanzados por la televisión. En promedio, la exposición a este medio fue de 5 horas y 21 minutos al día.

La televisión abierta representó el 37% del consumo televisivo infantil en 2021.

La población infantil estuvo expuesta principalmente a las telenovelas, programas conocidos como dramatizados unitarios y caricaturas.

Televisión restringida

En cuanto a televisión restringida, el informe del IFT detectó 11 canales con contenidos exclusivos para niñas, niños y adolescentes. En estos canales se encontraron 1,129 títulos únicos, de cuales el 78% son dirigidos a niñas y niños entre 6 y 12 años, mientras el 12% son contenidos dirigidos a niñas y niños en edad preescolar.

“Se detectó que las producciones transmitidas en estos canales son generadas mayormente en Estados Unidos país del que se detectaron 685 producciones”, dijo.

Los canales de mayor audiencia infantil en televisión restringida son Cartoon Network, Nickelodeon y Distrito Comedia.

Menores de 5 a 9 y 10 a 14 años asocian el uso de Smart TV con el visionado de contenidos de streaming a través de plataformas como Netflix, YouTube, Disney+, Blim y Cuevana. Asimismo, los resultados reportan que los principales tipos de contenidos que se consumen en Smart TV son series y caricaturas como The Walking Dead, Stranger Things, Parque Jurásico, Hulk y Batman.

Fuente: IFT

Niñas y niños abren paso al celular

Los teléfonos celulares son protagonistas en nuestra vida diaria y naturalmente también se abren espacio en el día a día de los menores. Los resultados del estudio indican que la pandemia por Covid-19 “trajo consigo cambios en la exposición a medios y contenidos por parte de niñas y niños”.

“Los participantes hicieron mención a que, debido a la pandemia, su consumo de contenidos ha aumentado en especial a través del teléfono celular. Del mismo modo, refieren que la pandemia les sirvió para adquirir habilidades digitales que les permitieron tomar clases en línea”, señaló el documento.

“Desde que empezó esto de la pandemia, usaba el celular casi casi el doble de lo que lo uso, porque… me dormía bien tarde por estar en el celular y después de las pocas horas de sueño que tenía, me despertaba ya otra vez con el celular. Era demasiado el celular durante la pandemia”, comentó un niño de 14 años, estudiante de secundaria, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Otro niño de 8 años, estudiante de primaria y habitante de Tepic, Nayarit, declaró como parte del estudio del IFT que le “gustaría seguir tomando clases por videollamada, no quiero regresar (a clases presenciales), no me hace falta, salgo al parque”.

Si los menores ya eran asiduos usuarios del teléfono celular, con la pandemia y el confinamiento esto se hizo exponencial.

Entre las funciones positivas que los menores atribuyen al uso del teléfono celular se encuentra la posibilidad de tomar clases desde él, ver videos para entretenerse o para reafirmar conocimientos, consultar redes sociales, jugar videojuegos y, comunicarse con familiares.

Por otro lado, la mayoría de los participantes de 10 a 14 dijeron contar con un celular y lo utilizan principalmente para ver videos, consultar redes sociales, conectarse a internet, tener clases en línea, hacer tareas escolares y comunicarse con sus amigos.

La radio ¿cosa del pasado?

Los datos recabados por el IFT “sugieren que la mayor parte del consumo de radio en los grupos de edad de 5 a 9 y de 10 a 14 años es indirecto, y se da principalmente en espacios que comparten con personas mayores, como las madres y padres de familia, ya sea en el automóvil o el transporte público”.

“…sí, en el coche, ahí lo ponen, y lo escucho porque lo escuchan mis abuelitos”, dijo un niño de 9 años, estudiante de primaria y residente en Oaxaca.

Una niña de 13 años de la Ciudad de México comentó: “a veces cuando estoy muy aburrida me pongo a escuchar las noticias (en la radio), pero así, cuando el aburrimiento es muy muy fuerte”.

YouTube y plataformas

YouTube se mantiene como el servicio que las niñas y niños consumen en mayor medida. Entre las principales funciones atribuidas a la plataforma señalaron la de entretenimiento, como escuchar música, ver segmentos de series o caricaturas o contenidos de influencers. También lo usan para la resolución de problemas diarios, gracias al visionado de tutoriales o tareas escolares.

Además de lo anterior, también se registraron menciones a otras plataformas como: HBO Max, Netflix, Amazon Prime y Disney+,

“…sí la veo en YouTube. Ahí donde dice ‘buscar’ escribo la película que yo quiera ver, por ejemplo, si quiero una de superhéroes busco ‘película de tal superhéroe’ y ahí me aparece, y le pongo ‘completa en español latino’ y con eso, sé cuál es la completa y que está en español”, comentó un niño de 9 años, estudiante de primaria con residencia en Villahermosa, Tabasco.

Las niñas y niños de 5 a 9 años prefieren consumir audiolibros por YouTube, los cuales están relacionados con cuentos o películas que han visto anteriormente, como Los 101 Dálmatas, Toy Story, La Sirenita, Blanca Nieves, entre otros.

Por su parte los participantes de 10 a 14 años “comienzan a desarrollar la afición por el consumo de contenidos musicales, en especial rap, hip-hop, K-pop, rock en inglés y videos musicales”.

Videojuegos

Finalmente en cuanto a videojuegos “los participantes mencionaron que su mayor consumo se da a través del teléfono celular, sin embargo mencionan poseer consolas como Xbox, Switch, Play Station o Wii. Entre los principales videojuegos que disfrutan consumir están los de disparos como Fortnite, Halo, Free Fire y Battle Royale, así como los de construcción como Minecraft y Roblox”.

