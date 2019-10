Televisa ya no es lo mismo que antes, afirma AMLO tras recordar ‘fraude’ de 2006

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que a diferencia de lo que pasó en la elección del 2006, cuando hubo una campaña “negra” en su contra, promovida por empresarios en medios de comunicación, ahora es distinto pues ya se entendió que no se podía seguir con lo mismo.

Tras señalar que Claudio X. González, actual presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, estaba involucrado en la propaganda negativa y que junto con empresas como Televisa participó en el fraude electoral de 2006, indicó que ya no se puede mantener el doble discurso.

“¡Fuera máscaras!”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional; no obstante, dijo que si ahora ve a quienes encabezaron esa campaña, los saluda como si nada.

“Ahora es distinto, los medios actúan con mucha más responsabilidad, los medios convencionales entendieron que ya no se podía seguir con lo mismo y ahora hay más libertad, se avanzó muchísimo, esos mismos medios, Televisa ya no es lo mismo que antes”, expresó.

Asimismo, consideró que la sociedad no se debe quedar anclada “en lo que nos hicieron” y reiteró que está a favor de la postura de “no olvidar, pero sí perdonar”.

“Claro que hicieron daño”, agregó; “yo nada más digo que si no se hubiesen robado la elección del 2006 no estaría así el país y no hubiese habido la violencia que hasta ahora estamos padeciendo, porque sin duda esa estrategia de declarar la guerra (al crimen organizado) fue un absurdo, fue un acto irresponsable e irracional”.

Con información de Notimex

