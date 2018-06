Temor por guerra comercial lleva a acciones chinas a mínimos en dos años

El promedio de acciones preferentes CSI300 cerró con un descenso del 1.2%, a 3,592.97 unidades, mientras que el índice compuesto de Shanghái cayó un 1.4%, a 2,875.81 puntos.

Las acciones de un centenar de firmas bajaron hasta el límite diario del 10%.

Los actores del mercado hallaron algo de consuelo después de que Pekín anunció que aplicará recortes selectivos de encajes bancarios y adoptará otras medidas de política monetaria para mejorar la provisión de créditos para las pequeñas empresas.

No obstante, la confianza seguía afectada por preocupaciones duraderas sobre una potencial guerra comercial entre China y Estados Unidos.

El Ministerio de Comercio de China acusó el jueves a Estados Unidos de tener una actitud temperamental en temas de comercio bilateral y advirtió que, en última instancia, los intereses de los trabajadores y agricultores estadounidenses serán perjudicados.

Los principales ganadores porcentuales de la sesión en el índice compuesto de Shanghái fueron Nanjing Inform Storage Equipment Group Co Ltd, con un alza del 10.02%; Xining Special Steel Co Ltd, que avanzó un 9.98%; y Wintime Energy Co Ltd, con una mejora del 9.94%.

Las mayores pérdidas porcentuales estuvieron encabezadas por NINGBO BIRD Co Ltd, con un declive del 10.11%; Shandong Huapeng Glass Co Ltd, que se desplomó un 10.05%; y Shenzhen Kingdom SCI-Tech Co Ltd , que cedió un 10.04%.