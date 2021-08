Tenemos que tomar riesgos, dice AMLO sobre regreso a clases

A dos semanas de que los alumnos regreses a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en el valor que esta medida tiene en cuestiones sociales para los niños, ya que no pueden seguir bajo el “sujetos sólo al Nintendo”.

En su conferencia de prensa “mañanera” desde Palacio Nacional, el mandatario afirmó que su gobierno procurará que no se den contagios de Covid-19 en las aulas, pero dijo que éstos son parte de los riesgos que se deben tomar en la vida.

“Vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se les atienda rápido, de que se les hagan pruebas, cuidarlos, y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida”, lanzó.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que la emergencia sanitaria y la suspensión de clases desde hace más de un año han causado estragos sociales en los menores que urge atender en las escuelas.

“Vamos a cuidar a las niñas, a los niños y hay medidas sanitarias, protocolos que se van a aplicar. No es sólo un asunto educativo, sino también social. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos sólo al Nintendo”, expresó.

“Están siendo afectados la mayoría de los niños, de los adolescentes, por esta situación. Entonces, sí es necesario el regreso a clases”, sostuvo López Obrador.

A su vez, la secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, reconoció que garantizar la seguridad sanitaria en los niños es lo que más temor causa a la opinión pública, pero pidió dar un voto de confianza a las autoridades educativas que están trabajando en una estrategia que permita las condiciones adecuadas para el retorno a clases.

“Se establece no solamente la cuestión del protocolo de salud, también se establece el protocolo de lo que es la organización de las actividades escolares”, expuso la funcionaria.

“Ahorita estamos con limpieza o lo que le llaman tequio de la escuela, la otra semana empezamos con talleres intensivos de capacitación a los maestros, la siguiente semana iniciamos con lo que son consejos técnicos en donde está el espacio donde el maestro va a reflexionar, va a comentar y proponer sobre la cuestión de la situación de cada una de las escuelas”.

Para aquellos padres de familia que no quieran mandar a sus hijos a las escuelas, la titular de la SEP afirmó que los programas de enseñanza a distancia, como Aprende en Casa, continuarán vigentes.

