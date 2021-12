Tenemos un Estado de bienestar fallido en México: Santiago Levy

Santiago Levy, el arquitecto principal del programa Progresa —posteriormente Oportunidades—, señaló que México no ha crecido con inclusión social porque su modelo de Estado de bienestar tiene deficiencias profundas y porque hay débiles capacidades para combatir la corrupción

“¿Por qué no hemos crecido con inclusión social? No por la macroeconomía, no por la política de competencia internacional, no por la falta de inversiones, no por la falta de tratados, no hemos crecido con inclusión social porque nuestro estado de bienestar tiene deficiencias profundas”, señaló en conferencia.

Quien fuera subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda durante la presidencia de Ernesto Zedillo mencionó que en el fondo no se ha logrado un crecimiento socialmente incluyente porque se requiere “que la productividad crezca para que crezca los salarios y que la gente tenga protección eficaz contra riesgos y no a veces sí y a veces no cuando transita de ser (trabajador) formal a ser informal”.

En su conferencia llamada “¿Por qué México no ha logrado crecer con inclusión social?”, realizada por el Colegio de Economistas de Nuevo León, comentó que a esto se agregan problemas de instrumentación de un Estado que tiene débiles capacidades para combatir la corrupción y para regular eficazmente la actividad económica.

Señaló que el problema de diseño de este modelo social no se va a arreglar con más recursos, tampoco con más programas sociales, pues el problema está en la arquitectura que segmenta la economía, a las empresas y subsidia la informalidad.

“Eso no se arregla con más gasto. Tenemos que reconocer y partir de ahí que tenemos un Estado de bienestar fallido y que más de lo mismo, como de hecho ha ocurrido de 1990 hasta hoy en día, no va a arregla la situación”, dijo el actual asesor senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por lo anterior, comentó que es necesario que se construya un diagnóstico sobre el porqué no México no ha crecido con inclusión social.

“Hay que arreglar lo que está descompuesto y no arreglar lo que sí funciona. Creo que afortunadamente tenemos un consenso nacional de que el problema no está con la política macroeconómica y perder la estabilidad sería un retroceso”, aseveró.

Levy mencionó que es necesario repensar de fondo del régimen de seguridad social, pues dijo que “ningún arreglito en el margen al IMSS, si mantenemos el segmentación del 123 de la Constitución entre asalariados y no asalariados, la segmentación entre formal e informal, ningún arreglito va lograr aumentar el número de trabajadores”.

Además, comentó que la reforma de pensiones del año pasado “fue un desacierto”, pues dijo que el problema no está en la tasa de cotización a las pensiones, sino en que los trabajadores se pasan la mitad del tiempo en la informalidad.

“Si solamente vas a cotizar 20 de los 40 años que trabajaste, nunca vas a tener una pensión, lo que deberíamos haber hecho es cambiar el esquema reconociendo ese modelo de pensión no va a funcionar, porque no reconoce la realidad de nuestro mercado laboral, eso no se sabía cuando se hizo al reforma de 1997”, enfatizó.

