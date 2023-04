Tengan paciencia, AMLO ya aparecerá: Adán Augusto López

“No coman ansias, ya aparecerá” fue el mensaje que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a los medios de comunicación sobre la ausencia de cuatro días del presidente Andrés Manuel López Obrador por su estado de salud tras reinfectarse de Covid-19, tras concluir el encuentro con gobernadores de Morena en Palacio Nacional donde revisaron avances en temas de seguridad y programas del Bienestar.

Cuestionado sobre si los mandatarios estatales la manifestaron su preocupación por el estado de salud del presidente López Obrador, el funcionario federal dijo que este no fue un tema abordado en la reunión.

“No estaba previsto que mandara un mensaje (AMLO) a los gobernadores, si no que avanzáramos en la evaluación.

-¿No daría tranquilidad verlo?, se le cuestionó.

“La tranquilidad está en el hecho es que todos los mexicanos sabemos que resultó con contagio de Covid y que se recupera; está aislado y recuperándose”, sostuvo López Hernández.

-¿A cuatro días porque no ha aparecido el presidente?.

-“Yo lo he visto, no sé dónde no ha aparecido, ya aparecerá, tengan paciencia”, reiteró el titular de Segob.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, fue el único que atendió a la prensa pero se limitó a decir que respecto a la salud del presidente de la República el reporte es que está bien.

Los 21 gobernadores asistentes restantes se negaron a hablar con la prensa sobre el contenido de la reunión así como si recibieron algún mensaje del jefe del Ejecutivo federal.

Ayer, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, informó que López Obrador ha presentado síntomas leves de Covid-19 como fiebre, cansancio e inflamación de las vías respiratorias, mismos que son tratados con paracetamol y descanso.

De acuerdo con el parte médico sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien padece Covid-19, podría salir del aislamiento hacia el fin de semana.

