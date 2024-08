‘Tengo ya una plata y un broce y en Los Ángeles buscaré el oro’: Osmar Olvera

El saltador mexicano Osmar Olvera, que este jueves sumó su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París tras colgarse el bronce en la final de trampolín de tres metros, ya piensa en nuevos retos y sueña con lograr el primer puesto el podio dentro de cuatro años en Los Ángeles.

“Tengo cuatro años para lograrlo y me voy a preparar de la mejor manera posible para tratar de conseguirlo. Tengo ya un bronce y una plata y obviamente buscaré el oro”, señaló Olvera.

Un objetivo para el que el joven clavadista mexicano, que cumplió 20 años el pasado mes de junio, tratará de aplicar la lección que ha aprendido en estos Juegos de París y que le permitió subir dos veces al podio.

“La principal que he aprendido en estos Juegos es que hay que luchar hasta el final y, sobre todo, que hay que disfrutar de cada día, de cada entrenamiento, de cada momento en la alberca, disfrutar desde que me levanto hasta que me voy a acostar”, indicó Olvera.

Osmar Olvera celebrará sus dos medallas ganadas en París 2024

En este sentido, Olvera, como recalcó, empezará por disfrutar de las dos medallas que consiguió y las celebrará como se merecen, algo que no pudo hacer el pasado viernes con la plata que logró junto con Juan Celaya en saltos sincronizados de 3 metros, ya que tenía que seguir compitiendo.

“Voy a celebrar estas dos medallas con mi familia. Ahorita voy a salir y abrazarlos y voy a ir con ellos a comer y a festejar las dos medallas, porque la primera sólo la pude disfrutar un día, porque al día siguiente ya cambié el chip y me puse a pensar en la competición individual”, señaló.

Un Osmar Olvera que no pudo ocultar su emoción porque una parte de sus dos medallas estén hechas con material proveniente de la Torre Eiffel.

“La verdad es que no he conocido mucho de la ciudad, pero creo que la Torre Eiffel es lo más lindo de París y saber que tengo una parte de la torre en mis dos medallas, las hace todavía más especiales”, concluyó Olvera.

