Terminales de tarjetas emitirán facturas al instante en 2020

En 2020, los consumidores que necesiten facturas al hacer pagos con tarjetas podrán obtenerlas de manera inmediata a través de la terminal punto de venta.

Como parte de un proyecto conjunto, la Asociación de Bancos de Mexico (ABM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentaron la nueva funcionalidad de las terminales.

Para que puedan efectuarse las emisiones, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los contribuyentes deberá ser registrado en las tarjetas de crédito y débito en un proceso que deberá ser determinado con cada banco.

“Estamos en un momento valioso de de avance en la infraestructura intangible del país que nos hará operar de mejor manera”, dijo Luis Niño de Rivera , presidente de la ABM en conferencia de prensa.

La funcionalidad estará disponible en los primeros cuatro meses del año y está enfocado en el apoyo a los contribuyentes y los comercios pequeños como farmacias, papelerías, gasolineras y restaurantes para simplificar procesos de facturación.

“Les vamos a simplificar la vida a los comercios, a los contribuyentes y a la sociedad”, dijo Margarita Ríos Fajart, titular del SAT.

Algunas claves para entender la funcionalidad

1. ¿Se necesita una nueva tarjeta de crédito o débito?

No. Las tarjetas actuales podrán quedar asociadas al RFC del titular a través de un registro (de una única vez) en la terminal punto de venta o con otro mecanismo establecido por el banco.

2. ¿Será forzoso facturar todas las compras?

No. El consumidor podrá elegir si quiere o no una factura cada vez que realice un pago. Si el consumidor requiere facturar a nombre de la empresa para la que trabaja basta con decir que no desea factura, después puede realizar el trámite en línea o con otra forma de facturación (a través de correo o proporcionando los datos del RFC de la empresa). La facturación a través de puntos de venta no elimina las otras formas de facturación.

3. ¿Todas las terminales punto de venta podrán emitir facturas instantáneas?

Las 1.2 millones de terminales en México podrán incorporar la funcionalidad para emitir facturas, sin embargo, será decisión del banco y del comercio que opere la terminal si desean incorporar este servicio para los consumidores.

4. ¿Puedo asociar el RFC de mi empresa a mi tarjeta de crédito?

No. El RFC asociado a las tarjetas deberá ser el del titular de la cuenta, para facturar de manera instantánea a nombre de la empresa para la que un consumidor trabaja, deberá contar con una tarjeta corporativa.

5. ¿El SAT tendrá acceso a la información de mis compras?

El SAT ya cuenta con información sobre las cuentas de los contribuyentes. La medida, desde la perspectiva del SAT y la ABM, busca simplemente facilitar y la emisión de tarjetas y transparentar los procesos de compras.