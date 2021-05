“Elon Musk is in town” (Elon Musk esta en la ciudad) dijeron los neoyorquinos el sábado último y no solo por la pautada aparición del magnate en Saturday Night Live (SNL), sino porque se le vio recorriendo las calles de la ciudad en un flamante Tesla Cybertruck.

Como es de público conocimiento, Tesla presentó el Cybertruck en 2019 y desde ese momento, solo existe (aparentemente) un solo prototipo de la camioneta eléctrica.

Pero ahora Musk llevó el prototipo Cybertruck a ‘pasear’ por las calles y a su tienda del distrito de Meatpacking y así fue revelado en Twitter.

Pero no solo eso, ya que se lo pudo observar circulando por la gran manzana en el día de la presentación en el estudio de SNL y en la víspera del evento.

En este sentido, el vehículo parece ser el mismo prototipo que se dio a conocer originalmente y no una versión actualizada, de la que Musk ha estado hablando.

Pese a no observarse cambios en la carrocería de la unidad, se conoce que el fabricante actualizó la suspensión neumática del Cybertruck, por una adaptativa, lo que hace que el vehículo suba o baje en altura y tenga diversos comportamientos según el tipo de terreno.

Si bien Tesla abogó oportunamente por la iniciativa de hacer el camión más pequeño, fue algo que Musk descartó después de una revisión de diseño en mayo de 2020.

Un Cybertruck por las calles de NY

El Cybertruck exhibido en la tienda de Tesla en Meatpacking. Foto Twitter.

Lo que sí aseveró Musk, es que hubo retrasos en la línea de manufactura, incluso por la pandemia y la provisión de ciertos componentes, pero se daría a conocer en el segundo trimestre.

Pese a que pocos meses después de la presentación de 2019, el prototipo solo se vio en raras ocasiones, tiempo atrás fue vislumbrado a detalle con el propio Musk al volante, rumbo a un restaurante en Los Ángeles.

Otra de las apariciones ‘en sociedad’ del vehículo fue en el programa de Jay Leno a principios de 2020, también en el status de prototipo.

Por su parte, fue exhibido en el Museo Petersen en junio de 2020 y en el battery day de Tesla en septiembre, y luego quedó bajo techo en los garajes del fabricante, hasta el fin de semana último.

Vale decir que esta revelación, fue una de las más recientes de un prototipo de Cybertruck durante más de 6 meses, desde que se lo vió en la construcción de la Gigafactory Texas, meses atrás.

