Tesla es excluido de un índice social de S&P 500 y Musk se muestra furioso

EFE.- El selectivo índice bursátil Standard and Poors, que agrupa a las 500 empresas más cotizadas, ha excluido a la compañía de vehículos eléctricos Tesla, automovilista dirigida por Elon Musk, de su lista de corporaciones que cumplen con los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, el índice ESG, lo que ha desatado la ira del hombre más rico del mundo.

Las razones de esta retirada, según indica la responsable de los índices ESG en S&P Dow Jones, Margaret Dorn, son dos denuncias por “discriminación racial y malas condiciones de trabajo en la fábrica de Fremont (California) de Tesla, así como la manera en la que la empresa ha gestionado una investigación en torno a su sistema de piloto automático, relacionado con “múltiples muertes y lesiones”.

“Si bien Tesla puede estar desempeñando su papel en la eliminación de los automóviles que funcionan con combustible, se ha quedado atrás de sus pares cuando se examina a través de una lente ESG más amplia”, incluye Dorn.

Ante la noticia el multimillonario más rico del mundo mostró su descontento en Twitter, red social que está a punto de comprar por 44,000 millones de dólares, aunque esta compra parece estar ahora en el aire tras una serie de declaraciones contradictorias de Musk.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

“(La petrolera) Exxon figura entre las diez primeras del mundo por sus criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) por S&P 500, ¡mientras que Tesla no está en la lista! ESG es una estafa. La están aprovechando impostores que dicen luchar por la justicia social”, tuiteó Musk. Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn’t make the list!



ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors. — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

No es la primera vez que el director general de Tesla critica a ESG: en abril, Musk escribió en Twitter que este índice era “el mismo diablo”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado