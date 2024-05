Tesla se está preparando para registrar su software ‘Full Self-Driving’ (FSD) ante las autoridades de China en el período previo al lanzamiento previsto de la función tecnológicamente avanzada este año, dijeron tres personas con conocimiento del asunto.

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos también está considerando vender el software como una suscripción mensual a los usuarios de sus automóviles en China, su segundo mercado más grande, dijeron.

Un registro exitoso del software en el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China allanará el camino para que Tesla pruebe internamente la conducción autónoma total (FSD) haciendo que sus empleados conduzcan en las vías públicas de China antes de entregarlo como una actualización a sus usuarios chinos en los próximos meses, dijeron dos de las personas. La compañía ofrece actualmente dos versiones menos avanzadas de su sistema de asistencia al conductor Autopilot en China.

Actualmente, Tesla ofrece a los propietarios de sus vehículos acceso a FSD por una tarifa única de 64.000 yuanes (8.828,32 dólares). También podría ofrecer el servicio por una tarifa mensual equivalente a unos 98 dólares en el futuro, dijeron.Reuters informó anteriormente que Tesla también está considerando otorgar licencias de FSD a otros fabricantes de automóviles en China.

Las ventas de FSD en China abrirían una nueva fuente de ingresos para el fabricante de vehículos eléctricos, que ha visto caer sus volúmenes de ventas allí un 7,6% en los primeros cuatro meses del año ante el aumento de los descuentos y la competencia de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos.

Tesla impulsa la implementación de conducción autónoma ‘Full Self-Driving’ avanzada en China

El impulso de Tesla para implementar FSD en China también “presionaría a otras nuevas empresas de vehículos eléctricos a acelerar su investigación y desarrollo”, dijo Yale Zhang, director general de la consultora Automotive Foresight, con sede en Shanghai.

Tesla no respondió a una solicitud de comentarios. Las fuentes pidieron no ser identificadas porque los planes son privados.El calendario de lanzamiento, que no se había informado anteriormente, se produce cuando Tesla está redoblando sus esfuerzos para impulsar el desarrollo global de su sistema de conducción autónoma con datos recopilados y procesados ​​en China, parte de un cambio estratégico del director ejecutivo, Elon Musk.

El fabricante de automóviles está trabajando para llevar la versión 12 de FSD a China, la última versión del software que, según Musk, le dio confianza en que Tesla tenía un camino para ofrecer sistemas de conducción totalmente autónomos.

De esta forma, Tesla se uniría al menos a 10 fabricantes de automóviles y proveedores, incluidos Huawei y Xpeng al ofrecer las llamadas capacidades de conducción autónoma de nivel dos en China.Y aunque Tesla cobrará por FSD, Li Auto y Xpeng han ofrecido sistemas de conducción equivalentes de forma gratuita en variantes de alta gama de sus modelos, mientras que otros fabricantes de automóviles como Nio han ofrecido a los compradores un período de prueba sin cargo.Los sistemas de nivel dos, como el FSD, todavía requieren un conductor atento con las manos en el volante, pero Musk ha dicho que hay más vehículos totalmente autónomos cerca.

Tesla ha dicho que revelará detalles no especificados sobre su programa de robotaxi en agosto. El modelo de inteligencia artificial de Tesla para la conducción autónoma, conocido como red neuronal de extremo a extremo, es una ruptura con los algoritmos más basados ​​en reglas que se han utilizado para entrenar sistemas de conducción autónoma.

Algunos ven ese modelo como una forma de construir vehículos autónomos que aprendan más rápido y tomen decisiones más humanas en la carretera. Huawei y Xpeng también dijeron recientemente que habían comenzado a desarrollar un modelo de inteligencia artificial de extremo a extremo para la conducción autónoma que seguiría el ejemplo de Tesla.

Si bien los rivales de Tesla pueden desarrollar los algoritmos necesarios para competir con su enfoque FSD, será un desafío para ellos atrapar a la compañía estadounidense en las necesidades de desarrollo de datos y potencia informática, dijo Yin Chengliang, profesor del Instituto de Vehículos Inteligentes de Shanghai Jiao. Universidad Tong.

Tesla utiliza una supercomputadora a la que llama Dojo para entrenar el sistema FSD utilizando videoclips de millones de vehículos eléctricos Tesla. Esa red conectada de vehículos, la flota más grande del mundo y la capacidad de procesar los datos que genera le dan una gran ventaja sobre cualquier rival, dijo Yin.

Con información de Reuters.

