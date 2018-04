Tesla será rentable en los próximos trimestres, asegura Musk

Reuters.- El multimillonario de Silicon Valley Elon Musk dijo el viernes que su compañía Tesla no necesitará levantar fondos este año porque el fabricante de coches eléctricos tendrá un flujo de caja positivo y será rentable en el tercer y cuarto trimestres.

En un tuit, Musk respondió a una historia de The Economist que decía que la empresa necesitaría entre 2,500 y 3,000 millones de dólares en financiación adicional este año, citando a la casa de análisis Jefferies.

“The Economist solía ser aburrido, aunque inteligente y sarcástico. Ahora es sólo aburrido (suspiro). Tesla será rentable, tendrá flujo de caja positivo en el tercer y cuatro trimestres, así que obviamente no necesitará levantar fondos”, dijo Musk en su cuenta de Twitter.

