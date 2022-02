Test: ¿Cuánto durarás con tu pareja? Mucho depende de esto…

¿Y si realmente una bola de cristal o las cartas te dijeran cuánto durarán tú y tu amorcito? ¡Ya no te lo imagines porque, de hecho, la tecnología que predice cuánto durarás con tu pareja ya está aquí! Te explico:

Un estudio de la Reserva Federal encontró que las parejas que manejan bien sus créditos tienen tres veces más probabilidades de mantener una relación a largo plazo que las parejas que manejan sus créditos de forma inadecuada.

La clave de esta medición se basa en el puntaje de cada pareja en una herramienta tecnológica conocida en México como Mi Score. La tecnología de Mi Score mide cómo manejas tus créditos y la probabilidad de que pagues bien si obtienes un nuevo crédito.

Necesitar leer esto para tener más detalles: ¿Quieres dejar la soltería? La clave podría estar en mejorar tu Buró de Crédito

Así que, si quieres saber cómo te va a ir con tu pareja contesta este test con los elementos principales que mide Mi Score.

1.- ¿Sabes si tu pareja tiene créditos y cuánto debe en ellos?

a) Sí, es un tema delicado, pero hemos hablado sobre él

b) Más o menos. A veces comenta algo, pero yo no le pregunto

c) No, no tengo ni idea.

2.- ¿Tu pareja sabe si tú tienes créditos y cuanto debes en ellos?

a) Sí, yo le tengo confianza y le cuento

b) Más o menos. Le cuento solo si me pregunta

c) No, nunca hablo de dinero con mi pareja

3.- ¿Cómo paga tu pareja sus créditos?

a) Siempre paga a tiempo

b) No lo sé, no hablamos de eso

c) Se atrasa con frecuencia en sus pagos

4.- ¿Cómo eres para pagar tus créditos?

a) Pago siempre a tiempo

b) Me he atrasado en los pagos una o dos veces

c) Con frecuencia pago después de la fecha límite

5.- ¿Qué porcentaje de tus ingresos se te va en pagar tus créditos?

a) Menos del 30%

b) No sé, no he hecho la cuenta

c) Más del 30%

6.- ¿Qué porcentaje de los ingresos de tu pareja se la va en sus créditos?

a) Menos del 30%

b) No lo sé, no hablamos sobre eso

c) Más del 30%

7.- ¿Qué pasaría si tú y tu pareja pidieran juntos un crédito para comprar una casa?

a) Sería más fácil porque los dos pagamos bien y no tenemos deudas grandes

b) No lo sé porque uno paga bien y no tiene deudas grandes, pero con el otro es al revés

c) Sería difícil porque los dos tenemos retrasos de pago y deudas grandes.

8.- ¿Han consultado juntos su puntaje en Mi Score?

a) Sí, ya lo consultamos

b) No sabía que podíamos consultarlo

c) No, no lo hemos consultado

Prepárate para ver el veredicto:

Mayoría A: Altas probabilidades de mantener una relación sólida porque manejan bien sus créditos y se tienen confianza para hablar sobre dinero. Para seguir así, chequen Mi Score en www.burodecredito.com.mx. Esta herramienta tecnológica les ayudará también a obtener mejores créditos.

Mayoría B: Probabilidades limitadas por falta de confianza para hablar de dinero y falta de información sobre sus créditos. Para obtener gratis esta información consulten su Reporte de Crédito Especial en www.burodecredito.com.mx. Con esta herramienta tecnológica evitarán sobreendeudarse.

Mayoría C: Menores probabilidades de mantener una relación sólida. Necesitan aprender a manejar mejor sus créditos y hablar con confianza sobre dinero. Entren gratis a Tu Asesor en www.burodecredito.com.mx. Con esta herramienta tecnológica aprenderán a manejar mejor sus créditos.

¿Cómo se realizó el estudio?

Tomó una muestra de 12 millones de historiales crediticios.

Revisó la evolución de estos historiales durante 15 años.

Consideró los puntajes de score de personas que vivían en domicilios diferentes y que luego comenzaron a vivir en el mismo domicilio y a tener créditos compartidos.

Las parejas que mostraron puntajes de score altos al iniciar la relación tuvieron tres veces más probabilidades de mantenerse estables en los siguientes 5 años.

Fuente: Jane Dokko, Geng Li y Jessica Hayes, Credit Scores and Committed Relationships, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C., 2015.

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

Twitter: @WolfgangErhardt

LinkedIn: Wolfgang Erhardt

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.