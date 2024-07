Test: ¿el dinero te maneja o tú manejas al dinero?

En la vida diaria tomamos decisiones financieras que impactan nuestro bienestar a corto, mediando y largo plazo. Tener un estilo de vida de acuerdo con nuestros ingresos es fundamental para alcanzar nuestras metas financieras, evitar deudas innecesarias y garantizar una seguridad económica.

Este test de la Condusef te ayudrá a reflexionar sobre tus hábitos de gasto y cómo saber si estos se alinean a tus finanzas.

Cuando recibes tu sueldo, lo primero que haces es:

a) Cubrir con tus gastos conforme a tu presupuesto y ahorrar lo que se puede

b) Salir de compras y darte un gusto

Si encuentras una oferta tentadora en un producto que no necesitas, tú:

a) Piensas si realmente lo necesitas y usualmente no lo compras

b) Lo compras sin pensarlo dos veces porque es una buena oferta, no sabes cuándo volverás a tener una oportunidad como esta

Al planear tus vacaciones, tú:

a) Buscas ofertas en diferentes sitios y planificas con anticipación para ajustarte a tu presupuesto

b) Reservas en el hotel que está de moda y no te importa gastar más para vivir la experiencia

En una salida con amigas o amigos, tú:

a) Mides tu consumo y evitas gastar de más

b) No te preocupas por el costo, pagas lo que sea necesario para divertirte e incluso les invitas algo a todos los asistentes

Cuando necesitas algo nuevo, como ropa o gadgets, tú:

a) Comparas precios y esperas a una buena oferta

b) Compras lo que te gusta sin mirar el precio

En tu casa, la mayoría de los productos y servicios que usas son:

a) Esenciales y bien pensados

b) De los más caros y lujosos

Si recibes dinero extra inesperado, tú:

a) Lo ahorras e inviertes una parte, con el resto te compras un pequeño gusto

b) Lo gastas inmediatamente, eres de los que viven el presente

Mayoría de respuestas “a”:

¡Felicidades!, eres una persona ahorrativa y consciente de tus gastos. Prefieres planificar y asegurarte de que tus finanzas estén en orden antes de hacer compras compulsivas. Valoras la seguridad financiera y sueles buscar la mejor opción en tus compras.

Mayoría de respuestas “b”:

Te gusta disfrutar del momento y no te preocupa demasiado el futuro. Prefieres gastar en cosas que te hacen feliz, aunque eso signifique gastar más de lo necesario. Valoras las experiencias y los productos de calidad, y no sueles preocuparte por los precios o el presupuesto. Sin embargo, es común que llegues con un poco de estrés financiero a la próxima quincena. Recuerda que saber gestionar tus finanzas es la base para evitar caer en deudas que no puedes pagar.

Esperamos que este test te haya sido útil para evaluar los hábitos de gasto.

Con información de la Revista Proteja su Dinero, Año 25, Número 292, Julio 2024.

