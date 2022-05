The Smart Flat, la plataforma que con un algoritmo encuentra tu vivienda ideal

Todo empezó con un sueño de universidad y como todos los sueños, no ha sido fácil de cumplir. No obstante, ni la pandemia de Covid-19 impidió que la española Helena Verron fundara The Smart Flat, una startup mexicana que, a lo Tinder, usa la inteligencia artificial para que los usuarios puedan hacer match con su vivienda ideal. No el departamento que más se parece a lo que buscan, sino exactamente el que buscan.

A diferencia de otros portales inmobiliarios en México, The Smart Flat funciona con algoritmos que agilizan y personalizan la búsqueda de casas y departamentos. De los 100,000 inmuebles que hoy están disponibles en la plataforma, los usuarios verán solo un puñado, pero serán a la medida de sus exigencias. Helena, que ha vivido en diferentes países y es hija de una agente inmobiliaria, sabe del martirio que es mudarse, por eso creó la plataforma.

“Desde muy chica he visto cómo las herramientas que tenía mi madre a su disposición no la ayudaban de verdad, tenía un proceso extremadamente manual y tedioso, lo que hacía muy complicado el proceso de venta y renta de propiedades. Yo me he mudado como 17 veces y es uno de los procesos más complicados para una persona. Viendo que había problemas para quien busca una propiedad y para el asesor inmobiliario, dije aquí hay que hacer algo”, cuenta Verron, CEO de The Smart Flat.

La idea surgió mientras cursaba la carrera de Administración y Dirección de Empresas en Madrid. “Nunca la llegué a ejecutar por miedo, por falta de apoyo, por no tener capital, por no tener equipo. No me atreví en ese momento, a mis 20 años, a montarla”, relata a Forbes México. Su naturaleza inquieta -ha sido desde profesora de esquí hasta azafata de congresos y apasionada de las motocicletas- no le permitió dejar su proyecto en el tintero.

Al cabo del tiempo empezó a trabajar como consultora de estrategia y management enfocada en transformación digital. De hecho, eso fue lo que la trajo a México. “Vi que estaba todo como mucho más atrasado que en Europa a nivel digital en plataformas inmobiliarias, si me costó en España y en Alemania buscar casa, aquí me costó más”, reconoce Verron. Fue ahí cuando se dio cuenta de que la propuesta de The Smart Flat tenía potencial en nuestro país.

Aterrizar en México

“Me vine con mis ahorros, vendí mi coche y mi moto, todo lo que tenía y empecé a emprender. El camino fue extremadamente complicado como persona que llega a un país diferente, que tiene pocos contactos, pocos amigos, nadie relacionado al ecosistema startup. Fue empezar de cero”, recuerda. Una vez establecida en Ciudad de México, Helena se enfocó a realizar un análisis de mercado para darle forma a su proyecto de The Smart Flat.

“Mapeé toda la plataforma, los casos de uso, los procesos, monté todo de cero. Con eso fui a levantar capital con family offices, inversores privados, fondos de capital de riesgo. Me dijeron mil veces que no, pero me daba igual, era mi sueño y lo iba a seguir. Seguí hasta que conseguí un partner que es una empresa de desarrollo de software que me dio un equipo de tecnología para desarrollar la herramienta”, refiere.

La plataforma The Smart Flat estaba lista para ser lanzada de manera pública en marzo de 2020. “Ya había hecho una ronda de levantamiento adicional con inversores particulares, pero llegó la pandemia y se me cayó todo. Fue un parón muy duro, tenía una muy buena herramienta, pero no podía hacer gran cosa porque no tenía los fondos”. Admite que por momentos pensó en replantearse si quería seguir con el proyecto o no.

“No sé qué tengo dentro pero me dije ‘o sigues o te vas a arrepentir toda tu vida’. Continué y en abril de 2021 conseguimos levantar fondos para el lanzamiento. Nos paró la pandemia un año y cachito, pero no pasa nada, cuando lo tienes tan claro y sabes que estás haciendo algo bueno y que te llena, vas a seguir, porque es algo que puede transformar un sector entero, yo creo que nuestra herramienta va a ayudar al sector a transformarse digitalmente”, dice la fundadora de The Smart Flat.

Fue así que en junio de 2021 se lanzó un plan piloto de The Smart Flat. “Salimos como con 10,000 propiedades, que ya es mucho para el lanzamiento”. En marzo de este año se lanzó la versión 2.0, pero ya venía acompañada de las grandes empresas inmobiliarias como Coldwell Banker, Remax, Keller Williams México, Century 21, entre otras. “Hoy tenemos 100,000 propiedades en todo México en menos de un año”, que están disponibles en la plataforma.

“Con estas empresas generamos el primer Clúster de Innovación y Transformación Inmobiliaria en Latinoamérica. Es la primera vez que las grandes franquicias se juntan como miembros fundadores en The Smart Flat y yo genero la tecnología donde ellos empiezan a colaborar. Al día de hoy tenemos un ecosistema inmobiliario en donde queremos unir al cliente que busca o renta una propiedad con los profesionales inmobiliarios para que el proceso sea lo más ágil posible”, explica.

Helena Verron aclara que The Smart Flat no es una empresa inmobiliaria, “yo no comisiono a la hora de la venta o renta de una propiedad”, sino es un Software as a Service (Saas) a la vez que un Marketplace. El modelo de negocio está basado en las suscripciones de los profesionales inmobiliarios, quienes beneficiados de la inteligencia artificial tienen mayor probabilidad de cerrar contratos al filtrar los inmuebles al gusto y medida de quienes buscan.

¿Cómo funciona?

En el sitio de The Smart Flat las personas pueden indicar si quieren comprar o rentar, después pueden seleccionar la categoría de inmuebles, es decir si buscan casa, departamento, bodega, terreno, edificio, local, entre otras, y el estado del mismo: nuevo, usado, para remodelar o remodelado. Pide otros requerimientos como número de habitaciones, baños, espacios de estacionamiento y si se prefiere amueblado, semiamueblado o vacío, así el precio esperado.

El paso dos es elegir la zona mediante un mapa en el que se debe trazar la o las zonas objetivo. El paso tres es un cuestionario sobre la documentación legal de la que dispone el buscador, como aval, estados de cuenta, recibos de nómina, identificaciones oficiales, entre otros. El cuestionario sigue con datos sobre con quien se muda la persona, si lleva mascotas, hábitos como fumar, tocar música, recibir visitas u organizar fiestas.

Una vez llenados todos los campos, empieza la búsqueda del inmueble que más se ajusta a las exigencias de la persona que busca y una vez arrojados los resultados, se puede establecer contacto con el profesional inmobiliario. “La inteligencia artificial que hemos desarrollado se conforma por más de 6,000 reglas. Con base en lo que va encontrando el cliente y lo que le va gustando, le vamos recomendando propiedades que se asemejan a sus necesidades”.

“No es la misma propiedad para mudarte tú solo que mudarte con tres hijos y dos perros. Los portales inmobiliarios se quedan muy lejos de lo que estamos haciendo, solo muestran una lista de propiedades, nosotros con inteligencia artificial les mostramos los que mejor encajan con sus necesidades, incluso tenemos un indicador de compatibilidad, así ahorramos tiempo dinero y esfuerzo tanto al cliente que busca como al asesor inmobiliario”, destaca Helena.

‘Romper’ el sector inmobiliario

Con toda seguridad Helena Verron dice a Forbes México que The Smart Flat está cambiando el modelo en el que se basa la búsqueda de propiedades. “Yo no creo que el sector inmobiliario siga funcionando como ahora dentro de 10 años, va a cambiar mucho, y creo que es fundamental la inteligencia artificial en la búsqueda de la propiedad para que el cliente en línea no tenga que estar 5 horas, sino que mire las 10 propiedades que más le gustan. En esta plataforma se va a identificar muy bien que profesionales inmobiliarios son los que mejor trabajan”.

Una de las verticales de Smart Flat es Smart Manager, donde los profesionales inmobiliarios pueden gestionar su día a día “y tenemos un espejo de ese Smart Manager para el cliente, porque el cliente puede ver qué visitas tiene, a qué hora, con qué asesor, cuál es el perfil, puede puntuar las visitas del asesor, como un tipo Uber. Eso lo puede hacer incluso desde la aplicación móvil, desde donde también puede contactar en tiempo real al asesor y éste al cliente”.

“Unimos bajo un mismo techo a cliente y asesor y les acompañamos en el proceso. Yo cuando he buscado casa luego ya no sabía qué profesor me había enseñado qué propiedad o mañana tenía una visita y se me había olvidado. De por sí ya bastante complejo es ese momento de vida del cliente que es la mudanza, cómo no había una herramienta como ésta”, subraya la CEO de The Smart Flat, quien insiste en que la inteligencia artificial será el elemento disruptivo del sector inmobiliario.

No es algo que le agrade el compararse con otras compañías, pero Helena comenta que en una parte de su negocio se parece a Amazon, porque nació “como una plataforma tecnológica que daba servicios a librerías que querían vender sus libros. Ellos lo que generaron fue un ecosistema donde entran clientes y conectan con las librerías. Amazon nunca empezó compitiendo con sus clientes, nosotros tampoco, no creamos una inmobiliaria, ahí me parezco a Amazon”.

Pero matiza: “Amazon tiene un modelo de negocio diferente al mío, porque Amazon cobra una comisión por transacción. En el sector inmobiliario esto no pasa, es muy complicado que pase tal cual lo hace Amazon. En nuestro caso quien compra o renta paga al propietario y éste ha firmado antes un contrato con el intermediario para darle la comisión. Nosotros tenemos más un modelo tipo Netflix, nos paga el asesor inmobiliario mensualmente para utilizar nuestras herramientas”.

La CEO de The Smart Flat asegura que los planes son primer consolidarse en el mercado mexicano durante este año y más adelante salir a Latinoamérica y Estados Unidos. “Yo creo que para el tiempo que llevamos, el equipo que tenemos, los problemas que hemos pasado para remontar, creo que lo hemos hecho muy bien, tenemos un buen posicionamiento, hemos sabido entender muy bien las necesidades del profesional inmobiliario y crear herramientas para ellos”.

“Como somos totalmente digitales, abrir en un país nuevo no requiere mucha infraestructura, ni requiere un cambio muy fuerte en la tecnología, es solamente adaptar ciertas cosas. No tardaríamos mucho tiempo para salir a un país nuevo”, dice, y hacia allá irán los próximos esfuerzos de The Smart Flat, el proyecto que inició como un sueño universitario de Helena Verron y ahora empieza a despuntar en México, bajo la tutela de un equipo liderado por mujeres.

