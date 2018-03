ThinkPad X1 de Lenovo, inteligencia suprema para enfrentar el futuro

El 2017, la relación entre la firma tecnológica Lenovo y México dio en el clavo como uno de los países estratégicos para el desarrollo de la marca, colocando más de cuatro millones de computadoras el año pasado y más de cuatro millones de tabletas, posicionando a nuestro país como el segundo mercado en importancia para Lenovo en telefonía móvil, panorama que ha servido de inspiración para que la tecnológica china vea más allá de sus linderos y sorprenda con productos cada vez más innovadores y multifuncionales.

En este panorama, Yang Yuanqing, CEO de Lenovo es claro y contundente sobre el reto de innovación que tienen de cara al futuro: “Si no tenemos un producto emocionante y buena tecnología para desarrollarlo, no estamos satisfechos”, afirma YY, como también es conocido, quien señala que la estrategia de Lenovo a largo plazo es “Desarrollar productos de uno a dos años; no sólo con tecnología asequible, sino también vanguardista y compatible con 5G, por ejemplo. Idear conceptos que puedan llegar al mercado en un marco de tres a cinco años y, por último, proyectar desarrollos de cinco a 10 años”.

Parte de este discurso se ve reflejado en su familia de laptops ThinkPad X1, la cual no sólo atiende las necesidades de los usuarios más demandantes y los tratos más rudos e inusuales, brindando un desempeño óptimo comprobable en todo momento, sino que además su funcionalidad y amenidades han logrado traducirse en una experiencia tecnológica de primer orden.

Este compromiso con la innovación y la calidad ha logrado que Lenovo se encuentre entre los principales punteros en cuanto a ventas de computadoras se trata: durante el cuarto trimestre de 2017, Lenovo tenía ya el 22.2% del mercado de cómputo personal, siendo éste su principal motor de ganancias.

Así, las laptops que conforman la familia ThinkPad serie X1 se caracterizan por poseer un tamaño aún más pequeño y delgado, en contraste con la durabilidad de su batería con una terminación artesanal y versátil, diseño de gama alta que entra en comunión con la seguridad suprema, que logra la confianza de los profesionales más acuciosos y exigentes.

Libra la prueba militar y la de calidad

Desde su creación, la resistencia comprobada de las ThinkPad se ha demostrado a lo largo de distintas pruebas de uso rudo en condiciones extremas para demostrar la durabilidad de sus componentes y materiales, sometiendo a todos los modelos que componen a la familia ThinkPad, a 12 pruebas de requisitos militares y más de 200 pruebas de calidad, soportando desde temperaturas glaciales a tormentas de polvo, o escenarios poco recurrentes como la gravedad cero hasta derrames y caídas catastróficas.

Diseño y belleza tanto en su composición interior como en su diseño exterior, la potencia, portabilidad y versatilidad se encuentran garantizadas como parte inherente del ADN de Lenovo, ya sea a través de su modelo laptop 2 en 1 que se transforma en una imponente y práctica tablet, ajustable a distintos estilos de trabajo con su bisagra de 360 grados, o bien con su ThinkPad Carbon, que brinda un diseño de alto rango nunca antes visto a través de su terminación artesanal superior y diseño con propósito focalizado; una computadora 2 en 1 transformativa, teclado galardonado, seguridad y rendimiento robusto.

Desde un ecosistema Data Center de alta demanda, en donde la analítica, la velocidad y las soluciones integradas son un elemento esencial del funcionamiento óptimo de las compañías, hasta soluciones para Pequeñas y Medianas Empresas, pasando por instituciones educativas que requieren el máximo rendimiento en equipos modernos de cómputo, la familia Thinkpad se perfila a ser una de las respuestas más razonadas y sorprendentes del cada vez más demandante futuro.

