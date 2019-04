Time incluye a López Obrador en lista de 100 personas más influyentes

Time dio a conocer este miércoles su lista de las 100 personas más influyentes 2019, en la que incluyó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ubicándolo en la cuarta posición de su categoría de Líderes.

En este apartado, AMLO fue superado por la líder demócrata en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el mandatario estadounidense Donald Trump y la adolescente Greta Thunberg, quien lucha contra el cambio climático.

El perfil de López Obrador para esta publicación fue escrito por el periodista Jorge Ramos, con quien hace unos días tuvo un intercambio de datos durante su conferencia mañanera y derivó en críticas a su gobierno por declaraciones que aparentaban atentar contra la libertad de expresión.

En este texto, el periodista de Univision detalla que al presidente mexicano “le gusta pensar en sí mismo en términos grandes e históricos”, además de que señala que el “control total” que tiene del Congreso y “su estilo muy personal de tomar decisiones” han generado alerta entre quienes “no quieren a otro populista autoritario”.

“AMLO esperó 12 años para convertirse en presidente, y tiene prisa por actuar. Pero tarde o temprano se dará cuenta de que una persona sola no puede salvar a México. Otros lo han intentado y han fracasado”, escribe Ramos.

