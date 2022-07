Tiroteos masivos en Estados Unidos rondan niveles récord

Cuando apenas han pasado seis meses del año, y en un día en que un tiroteo mató al menos a seis personas que asistían a un desfile por el día de la independencia de Estados Unidos en el área de Chicago, los tiroteos y las muertes por armas de fuego en este país pelean con las cifras récord de 2021. Es una ola de violencia armada que comenzó con la pandemia y que continúa, aunque el aumento en las ventas de armas de fuego del confinamiento por Covid-19 por fin comenzó a estabilizarse.

HECHOS CLAVE

Estados Unidos registró 306 tiroteos masivos con al menos cuatro heridos o muertos desde el comienzo de este año y hasta el domingo, en comparación con 327 tiroteos masivos durante el mismo período en 2021 y 256 en 2020, según la organización sin fines de lucro Gun Violence Archive.

Los tiroteos masivos de este año están en camino de acercarse a los 692 registrados en 2021, que fue la cifra más alta desde que Gun Violence Archive comenzó a rastrear los tiroteos en 2014.

Unas 10,072 personas en todo el país han muerto debido a armas de fuego, incluidos homicidios intencionales y accidentales, pero no suicidios, en lo que va de 2022, según Gun Violence Archive, lo que significa que la cifra general de este año podría acercarse a las 20,944 muertes de 2021 (un máximo de siete años) y superar Las 19,518 muertes de 2020 si continúa el ritmo actual.

Mientras tanto, las ventas de armas han comenzado a disminuir: los comerciantes estadounidenses vendieron alrededor de 8.8 millones de armas en los primeros seis meses de este año, una caída del 16% con respecto al mismo período en 2021 y una caída del 21% con respecto a 2020, cuando una crisis de salud pública y unas elecciones ayudó a impulsar las ventas a niveles récord, según Small Arms Analytics & Forecasting.

Las ventas de armas de fuego en EU aún están muy por encima de los niveles previos a la pandemia: las compras en la primera mitad de este año aumentaron un 33% desde 2019 y un 27% desde 2018, según cifras de Small Arms Analytics, que estima las ventas de armas utilizando datos de verificación de antecedentes del FBI.

El lunes, seis personas murieron y dos docenas fueron llevadas a hospitales en el tiroteo en un desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois, el hecho más reciente de este tipo en Estados Unidos.

Tiroteo masivo en Highland Park, Illinois Foto: EFE/EPA/TANNEN MAURY

ANTECEDENTES CLAVE

La violencia con armas de fuego se disparó después de que el Covid-19 llegó a Estados Unidos a principios de 2020. En el primer año de la pandemia, la tasa de violencia con armas de fuego en todo Estados Unidos aumentó un 30% en comparación con los 12 meses anteriores, según encontró un estudio revisado por pares el año pasado. En las ciudades más grandes de EU, los homicidios y otros tipos de delitos violentos también aumentaron en 2020 y continuaron aumentando el año pasado, según la Major Cities Chiefs Association.

Algunos investigadores han culpado de esta tendencia discordante en parte a las tensiones económicas y psicológicas provocadas por la pandemia por coronavirus. Del mismo modo, los expertos de la industria armamentista creen que las ventas de armas de fuego aumentaron inicialmente a principios de 2020 porque la pandemia hizo que muchas personas temieran por su seguridad y se mantuvieron arriba durante un verano de tensas protestas y una carrera presidencial dramática (las ventas de armas a menudo aumentan en torno a las elecciones, especialmente si las armas los entusiastas creen que ganarán los políticos a favor del control de armas).

LO QUE NO SABEMOS

La relación exacta entre la violencia y la venta de armas no está clara, aunque algunas investigaciones sugieren que los lugares con más armas de fuego tienden a tener más violencia armada. Algunos defensores del control de armas advierten que el aumento de las ventas podría significar que más armas de fuego sean propiedad de personas sin experiencia que no están familiarizadas con los riesgos. Sin embargo, los opositores al control de armas creen que el aumento de la violencia ha provocado un aumento en las ventas de armas de fuego, y no al revés, y a menudo señalan estadísticas que muestran que muchos delitos se cometen con armas ilegales que inicialmente se vendieron años antes.

TANGENTE

Una ola de tiroteos masivos de alto perfil este año, incluido un tiroteo en un supermercado que mató a 10 en Buffalo (NY) y un tiroteo en una escuela que mató a 21 en Texas, impulsó a los legisladores a aprobar una de las leyes federales de armas más importantes en décadas el mes pasado. Firmada por el presidente Joe Biden, la ley bipartidista impulsa la verificación de antecedentes de las personas de 18 a 20 años, evita que los abusadores domésticos condenados compren armas de fuego y alienta a los estados a aprobar leyes de bandera roja que permitan a los jueces quitarles las armas a las personas que se consideren un riesgo para ellos mismos o para los demás. . El paquete está muy por debajo de los objetivos de los demócratas: no prohíbe las armas de asalto o los cargadores de alta capacidad, no exige verificaciones de antecedentes ni aumenta la edad para comprar un rifle semiautomático.

