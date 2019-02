Titular de la CRE ‘mata’ anuncio de AMLO: familiares trabajan en empresas energéticas

El titular Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, reveló que dos familiares trabajan en empresas energéticas, pero esto no implica conflicto de interés, luego de que el presidente de México prometiera detalles el próximo lunes.

El Comisionado presidente reveló que un hermano (Mario Barreiro Castellanos) y primo (Santiago García Castellanos) de su esposa trabajan para dos firmas energéticas, una éolica y otra de gas natural.

La primera compañía la fabricante danesa de tecnología eólica Vestas, y no está regulada por la Comisión, de acuerdo con su declaración de intereses.

En el caso de la segunda, se trata de una filial de Fermaca, Santa Fe Gas Natural, cuyo permiso de la CRE se otorgó antes de que García Alcocer ingresara como comisionado al regulador energético en 2016.

“Me he excusado de conocer y votar los asuntos relativos a esta empresa de conformidad a la ley. Por lo anterior afirmo que no he incurrido en ningún conflicto de interés”, declaró el funcionario en conferencia de prensa.

