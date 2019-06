Titularizaciones: ¿Qué ayuda pueden brindarle a las Fintech de préstamo en nuestra región?

Por Carole Sanz-Paris y José Ramón Torá

Las Fintech de préstamo en América Latina y el Caribe saben que el financiamiento es uno de sus principales desafíos. La titularización puede ayudar a acceder a más inversionistas y reducir los costos de financiamiento.

América Latina y el Caribe se encuentran entre los mercados de tecnología financiera de más rápido crecimiento en el mundo, cubriendo servicios como pagos y remesas, préstamos y gestión financiera empresarial. A fines de 2017, las plataformas de préstamo vía Fintech, llamadas Fintech de préstamo o lending techs, en inglés representaban alrededor del 18% de todas las empresas de Fintech en América Latina, según el informe del BID Fintech: Innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe.

Hoy por hoy, los prestamistas en línea están cubriendo parte de la brecha que dejan los bancos tradicionales al ofrecer préstamos a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas (PyME), lo que contribuye a mejorar la profundidad y la eficiencia de los mercados financieros en la región.

Si bien estas Fintech de préstamo o lending techs, en inglés representan una pequeña parte del mercado de instituciones financieras en América Latina, se están expandiendo con rapidez en segmentos como tarjetas de crédito, préstamos al consumidor y préstamos a PyME. Tienen activos ligeros, objetivos poco exigentes y carecen de grandes preocupaciones, lo que les permite operar un modelo de negocio de bajo costo para segmentos objetivos ignorados por los prestamistas tradicionales.

El préstamo a los consumidores desatendidos y a las PyME resulta un desafío de “big data” ideal para adquirir conocimiento automatizado.

A medida que las Fintech de préstamo acumulan más datos, pueden combinar el uso de algoritmos e inteligencia artificial para predecir la probabilidad de incumplimiento. Cuantos más datos pueda recopilar un prestamista de Fintech, mejor podrá evaluar la solvencia crediticia y valorar con precisión los préstamos teniendo en cuenta el riesgo.

El enigma de los préstamos

El crecimiento de los préstamos en línea está atrayendo la atención de los inversionistas que consideran que los préstamos a las PyME son una fuente de mayor rendimiento y diversificación. Actualmente, el financiamiento para las Fintech de préstamo proviene principalmente de fondos de cobertura y bancos de inversión privados a través de compras de préstamos e inversiones de capital.

Pero el historial de desempeño limitado, la baja liquidez y la falta de calificaciones crediticias en algunos préstamos impiden que otros inversionistas inviertan en prestamistas en línea. Los prestamistas de Fintech en América Latina identifican el financiamiento como uno de sus principales desafíos. La titularización, junto con el apoyo de multilaterales, puede proporcionar soluciones:

La titularización puede ayudar a las Fintech de préstamo a acceder a los mercados de capital de deuda, mediante la creación de valores respaldados por activos (ABS) atractivos para una base de inversores más amplia. Los activos, como los préstamos a las PyME, que generan flujos de efectivo predecibles, pueden ser titularizados. La titularización transforma esos activos ‒normalmente líquidos‒ dándoles mayor liquidez, separando el riesgo crediticio del conjunto de activos del otro riesgo crediticio del originador. De este modo permite que la distribución del riesgo entre inversionistas institucionales se adapte a diversos apetitos, utilizando características estructurales específicas.

La tecnología de titularización también puede ayudar a los prestamistas a lograr una financiación más barata y reducir los costos de endeudamiento de sus prestatarios. En Estados Unidos, el mercado de préstamos para titularizaciones se está convirtiendo en uno de los polos de financiamiento para prestamistas de igual a igual en el rubro Fintech, con más de 40,000 millones de dólares de emisiones acumuladas de valores respaldados por activos (asset backed securities o ABS, en inglés) para fines de 2018, según PeerIQ.

Los organismos multilaterales pueden desempeñar un papel activo en el establecimiento de programas de titularización para prestamistas de Fintech como una nueva clase de activos de inversión en América Latina. El sector de tecnología crediticia carece de un rendimiento histórico o de grupos de originación considerables como para ser titularizados. Los bancos multilaterales como BID Invest pueden ayudar a cerrar algunas de las brechas y desarrollar la clase de activos, pudiendo proporcionar líneas de almacenamiento para alcanzar una masa crítica y luego participar en los valores respaldados por activos garantizando o comprando parte de la emisión.

Señales de titularización

En Brasil, la tecnología crediticia ha hecho uso de la titularización a través del Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). BID Invest suscribió notas senior emitidas por el FIDC de Mercado Libre, una empresa líder de comercio electrónico, pagos y crédito en América Latina y el Caribe. Esta transacción le permite a Mercado Libre establecer un programa de financiamiento de titularización para aumentar sus carteras de préstamos y apoyar la inclusión financiera en América Latina y el Caribe.

La industria de tecnología crediticia tiene una corta trayectoria en la región y aún no ha experimentado un ciclo de crédito completo. Las estructuras de titularización están destinadas a seguir los estándares de los mercados de capital para que tengan éxito y sean atractivas para los inversionistas. Por ejemplo, los prestamistas en línea deben arriesgar el pellejo ‒o mantener “skin in the game”, como se dice en inglés‒, para garantizar incentivos alineados con los inversionistas.

La Fintech de préstamo solo se “beneficiará” de cualquier exceso de flujo de efectivo después de que se cumplan todas las obligaciones contractuales de la transacción, lo que creará un incentivo para mantener estándares de suscripción y de servicio. Además, la transparencia es clave para apoyar el desarrollo de la clase de activos. Los emisores deberán informar los datos de rendimiento del colateral titularizado subyacente y demostrar que el origen se mantiene dentro de los criterios de elegibilidad acordados.

Al respaldar la emisión de titularizaciones por Fintech de préstamo, los bancos multilaterales como BID Invest pueden enviar fuertes señales al mercado sobre la calidad de la emisión y ayudar a atraer inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones y las compañías de seguros. Asimismo, la liquidez y la transformación de vencimientos, el aislamiento de los activos y la posibilidad de ofrecer a los inversionistas la oportunidad de invertir en una clase de activos con diferentes niveles de riesgo, contribuyen al desarrollo de los mercados de capital locales.

En alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo.