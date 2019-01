Tlahuelilpan reporta 14 tomas y otros 7 puntos de la ‘mañanera’ de AMLO

Acompañado de integrantes de su gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio detalles de cierres de tomas clandestinas en ductos en Tlahuelilpan y ventas de plantas de Pemex, entre otros temas.

Esta es la información más destacada de la conferencia de prensa “mañanera” del mandatario.

Suman 109 defunciones por explosión

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, reportó que hasta el momento ascienden a 109 fallecimientos por la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, hace una semana. En tanto, 40 personas permanecen hospitalizadas.

Cierran 14 tomas en la comunidad

Arturo Jiménez Martínez, comisionado general de la Policía Federal, dio a conocer que habitantes de Tlahuelilpan reportaron a efectivos de la corporación de la existencia de 14 tomas clandestinas.

El mando indicó que tras la explosión del viernes, elementos de la corporación permanecen en la zona para labores de proximidad social y fueron ellos quienes recibieron los reportes.

Los policías federales procedieron a asegurar la seguridad en el perímetro y avisaron a más autoridades, entre ellas a Pemex.

Al respecto, el presidente López Obrador celebró que ya sea la propia gente la que informe sobre el robo de combustible y ayude así a que se termine este delito.

Piden usar apps de precios de gas LP y gasolinas

Luego de que el titular del Ejecutivo sugiriera hace dos días la creación de una plataforma para que los ciudadanos consultaran los precios en cada gasolinera, sin saber que ya existe ésta, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, presentó en la conferencia de prensa dos apps para teléfonos inteligentes hechas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Por un lado, mostró la aplicación AmiGas LP, la cual muestra los precios de vendedores de gas LP de acuerdo con la ubicación geográfica del usuario, quien también puede calificar el servicio.

La funcionaria también presentó Gasoapp, equivalente a la anterior pero para gasolineras.

“Sí tenemos una diferencia de precios muy sustancial. (El uso de estas apps) nos va a ayudar a que los precios sean más justos y no haya tanta disparidad”, afirmó Nahle.

A propósito, López Obrador destacó que en las semanas con problemas de desabasto de combutible en el país, los distribuidores se han “portado bien” y no se han aprovechado de la situación para subir los precios.

Dispuesto a mediar en Venezuela si se solicita

Tras reiterar que la política exterior ante la crisis política en Venezuela se va a apegar a los principios constitucionales, el mandatario federal afirmó que si desde ese país sudamericano lo solicita, México podría fungir como mediador.

“Sí podríamos hacerlo, pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay la petición de las partes, no vamos a ser oficiosos”, expresó. “Estamos en la mejor disposición de ayudar”.

López Obrador mencionó que desea de corazón que no haya violencia en Venezuela y enfatizó que la política sirve para que se resuelvan los problemas sin el uso de la fuerza de la violencia.

Justicia para Javier Valdez

Griselda Triana, esposa del periodista asesinado Javier Valdez, estuvo presente en la conferencia “mañanera”, para ser atendida luego por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El presidente comentó que a la viuda del periodista se le entregará un reporte sobre las investigación, pero no se dará a conocer por razones legales.

Al tomar la palabra, Triana mencionó que información como la revelada en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el sentido de que fueron hijos del capo quienes mataron a Valdez, representa otro golpe a su familia.

Por ello, pidió al gobierno federal no descartar ninguna información en cuanto a la autoría intelectual del homicidio.

“No me importa de qué organización criminal vino la orden, lo que me importa es que la nueva Fiscalía General de la República haga su trabajo, que profundice más en las investigaciones, que sea muy rigurosa y se determine quién dio la orden de asesinar a Javier, está muy claro que se asesinó porque no les gustó lo que publicó Javier”, dijo. “Exigimos verdad, exigimos justicia”.

Al darle réplica, Sánchez Cordero aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación y se tiene el propósito de llegar a la verdad y hacer justicia.

Por otro lado, la titular de Gobernación comentó que en el caso del asesinato en días pasados del activista social Sinar Corzo en Chiapas, ya hay avances en la indagatoria para la detención de los responsables, quienes ya fueron identificados con videos.

Aunado a esto, la funcionaria destacó que los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos deben ser eficientes y están trabajando para que esto sea así.

Solución para el SME

A casi 10 años de la liquidación de Luz y Fuerza, López Obrador indicó que su administración está buscando una solución al conflicto para el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Tras ser cuestionado por presuntas irregularidades en la concesión de la hidroeléctrica Necaxa a la empresa Mota-Engil y al SME, el mandatario señaló que hay “huachicoleo” en todo el gobierno y se van a revisar todos los contratos, pero descartó que si hay alguna anomalía en el caso sea de los sindicalizados.

Al respecto, elogió a la organización sindical y señaló que le pidió a Rocío Nahle juntarse con todos los sectores del SME, pues están divididos.

“Era un sindicato ejemplar, era posiblemente el sindicato más democrático de México durante muchos años, hasta que lo quebraron, lo destruyeron con saña”, dijo.

Remataron plantas de hidrógeno de Pemex

La secretaria de Energía advirtió que el gobierno de Enrique Peña Nieto malbarató dos plantas de hidrógeno necesarias para la operación de refinerías.

En el caso de la planta en Tula, aledaña a la refinería en esa localidad, la funcionaria dijo que se dio en adjudicación directa a una empresa francesa en agosto de 2017, por un precio de 51.5 millones de dólares (mdd) más IVA.

En este caso, se firmó un contrato para un periodo de 20 años durante los cuales Pemex pagará lo equivalente a 1 mdd por mes a la empresa surta o no surta el hidrógeno.

En el caso de la refinería de Cadereyta, se hizo el mismo proceso pero no se concluyó porque el gerente no firmó, ya que se había pagado para que la planta se rehabilitara y no se hizo.

Lo mismo sucedió en el caso de la refinería Madero, donde se entregó la planta de hidrógeno a la empresa Linde hidrógeno por un precio de 31 mdd más IVA.

Nahle comentó que en la actualidad se está revisando la necesidad de poner una planta de hidrógeno en la refinería de Salina Cruz y se ha cotizado un costo de 100 mdd, por lo que se observa que en los casos anteriores se malvendieron las unidades.

Ante ello, se solicitó a la Secretaría de la Función Pública investigar los contratos.

Fox evitó poner ‘marcadores’ a gasolina

Tras mencionar que el lunes dará más información sobre el robo de combustible, López Obrador adelantó que en el Presupuesto de 2004 se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia y se “marcara” la gasolina para distinguir la gasolina robada y la gasolina lícita.

El Ejecutivo de ese entonces presentó una controversia para quitar ese artículo y el Poder Judicial le dio la razón, lamentó el mandatario sin dar el nombre de Vicente Fox