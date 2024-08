‘Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana’: Ana Guevara

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, respondió a los cuestionamientos sobre sus gastos en los Juegos Olímpicos de París.

“Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto”, sentenció Guevara.

Instó a quienes la cuestionan a que accedan al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) para comprobar que no hay gastos cargados al erario.

“En 2006 tuve una lesión y por prescripción médica, el doctor pidió que los viajes mayores a cinco horas se hicieran así (en primera clase)”, señaló la exvelocista en una conferencia de prensa sobre los resultados de la delegación mexicana en París 2024.

Además, informó que solicitó la factura de gastos “pagada de su bolsa” y que en los próximos días la hará publica: “A lo largo del sexenio nunca he solicitado gastos. No lo cargué al erario público”.

Guevara Espinoza también se refirió al video donde se aprecio en un restaurante en París y dijo que se trata de un nuevo intento de querer desprestigiar a la institución: “Lo que yo me coma a costa de mi bolsa no tengo que explicarlo a nadie”.

