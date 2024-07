Todo lo que hay que saber sobre la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos; Jill Biden planea encabezar delegación de EU

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de este viernes hará historia como la primera ceremonia al aire libre (y flotante) que verá a más de 10.000 atletas, docenas de figuras políticas influyentes y miles de artistas hacer todo lo posible para marcar el inicio de los juegos de verano de 2024 en París.

HECHOS CLAVE

La ceremonia de apertura comenzará a la 1:30 p.m. EDT y verá a miles de personas, incluidos atletas, viajar por el río Sena en cientos de carrozas hechas a medida.

El siempre llamativo evento tiene muchas sorpresas guardadas (no se han revelado artistas de renombre a pesar de los rumores que circulan sobre algunas de las mayores estrellas de los Estados Unidos) y marcará el inicio oficial de la tercera vez que Francia organiza los Juegos Olímpicos.

LeBron James fue anunciado el lunes como abanderado de los Estados Unidos y su homóloga femenina será revelada el martes.

Entre las personalidades estadounidenses influyentes que participarán en las ceremonias en torno a los juegos se incluyen la primera dama Jill Biden, el segundo caballero Douglas Emhoff y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA CEREMONIA DE APERTURA OLÍMPICA?

La transmisión en vivo comenzará a las 12 p. m. EDT del viernes y la ceremonia de apertura comenzará a la 1:30 p. m. Se transmitirá por NBC y Peacock, el servicio de transmisión de NBC. NBC volverá a transmitir la ceremonia a las 7:30 p. m. del viernes.

¿QUÉ SUCEDE EN LA CEREMONIA DE APERTURA?

Por primera vez, la ceremonia de apertura se llevará a cabo fuera de un estadio y el llamado “Desfile de las Naciones” flotará por el río Sena en París frente a la Torre Eiffel. Cada una de las 91 delegaciones nacionales tendrá una carroza en el desfile, y se ha anunciado que la primera dama Jill Biden será la líder de la delegación estadounidense, que incluirá a la embajadora de Estados Unidos en Francia, Denise Campbell Bauer, Bass y los tres veces medallistas olímpicos Dawn Staley y Brian Biotano. El desfile terminará frente al Trocadero, donde habrá artistas y se encenderá la antorcha olímpica.

La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, asiste al primer día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el 24 de julio de 2021. IMÁGENES FALSAS

¿QUIÉN ACTUARÁ EN LA CEREMONIA DE APERTURA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

La mayor parte de los espectáculos programados para las ceremonias olímpicas y paralímpicas se han mantenido en secreto. El director artístico de la ceremonia, Thomas Jolly, ha dicho que quiere “mostrar a Francia en toda su diversidad”, pero no ha dado más detalles, y ha declarado a la Associated Press: “Todo lo que puedo decirles es que será muy significativo para los artistas que actuarán”. Un total de 3.000 artistas, incluidos varios cientos de bailarines, participarán en las ceremonias de apertura y clausura. Daphne Burki, juez de “Drag Race France”, es la diseñadora de vestuario de los eventos.

¿LADY GAGA ACTUARÁ EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

Los organizadores no han confirmado ninguna aparición de Lady Gaga a pesar de los rumores que han convencido a los fans de que actuará. Gaga fue vista llegando a París a principios de esta semana y Jolly comenzó a seguirla en Instagram a principios de este mes. La cuenta oficial de Twitter de los Juegos Olímpicos también ha anunciado una artista disfrazada con una capucha negra y accesorios cromados con la frase “Todavía no has visto nada”. Otras artistas rumoreadas son Aya Nakamura y Celine Dion .

¿CUÁLES FUERON LOS PRIMEROS EVENTOS OLÍMPICOS?

El miércoles se jugarán los primeros partidos de fútbol y rugby de los Juegos Olímpicos. El equipo masculino de fútbol jugará contra Francia a las 3 p. m. EDT del miércoles y el equipo femenino de fútbol jugará contra Zambia a las 3 p. m. del jueves. Las primeras medallas olímpicas se entregarán el sábado en la prueba de tiro mixto con rifle de aire comprimido a 10 m.

Jane Campbell de los Estados Unidos salva el balón durante el entrenamiento de USWNT en los campos de práctica. GETTY.

¿CUÁNDO ES LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

Jimmy Fallon, del programa “Tonight Show”, y el reportero deportivo Mike Tirico serán los presentadores de la cobertura de la NBC de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, cuya transmisión en vivo comenzará a las 2 pm EDT del domingo 11 de agosto en NBC. Los comentaristas favoritos de los fanáticos Terry Gannon, Johnny Weir y Tara Lipinski narrarán el evento, y Douglas Emhoff, esposo de la vicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris, encabezará la delegación estadounidense en el evento. Se espera que la ceremonia incluya actuaciones de celebridades francesas, un desfile de banderas, un desfile de atletas y la ceremonia final de entrega de medallas, que premiará a los atletas en maratón, baloncesto, pentatlón moderno, voleibol y waterpolo. El Comité Olímpico de Los Ángeles luego les dará a los espectadores un adelanto de lo que vendrá en 2028.

QUÉ TENER EN CUENTA

Posibles huelgas. Los bailarines que se inscribieron para actuar en la ceremonia inaugural han presentado una notificación de huelga debido a los bajos salarios y las “flagrantes desigualdades en el trato”, según el medio de comunicación británico Express , y los sindicalistas han dicho que más de 3.000 bailarines, acróbatas y actores que trabajan en la ceremonia inaugural lo han hecho por un salario bajo o nulo y fueron reclutados en “condiciones vergonzosas”. La notificación de huelga se ha presentado para el viernes, el día de la ceremonia inaugural.

NÚMERO GRANDE

300.000. Esa es la cantidad de personas que se espera que asistan como espectadores a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

