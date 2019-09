Por Fernanda Pérez | Robb Report México

Falta muy poco para conocer todos los nuevos lanzamientos de Apple, y como suele suceder cada año, las filtraciones están a la orden del día. Esta vez se han difundido las que podrían ser las especificaciones finales de los tres iPhones que se presentarán el 10 de septiembre.

La cuenta de Twitter Apple Hub, especializada en nuevos lanzamientos de la firma de la manzana, subió una imagen que presume los nuevos detalles de los iPhone 11, 11 Pro y iPhone Pro Max.

This year, it’s all about the cameras! If you’re upgrading this year, which model would you get? #iPhone11 pic.twitter.com/3T506bqLOH

— Apple Hub (@theapplehub) August 21, 2019