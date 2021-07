Todo lo que siempre quiso saber sobre NFT y nunca se atrevió a preguntar

En el mundo online, el espacio está en constante expansión. La gente está creando nuevas áreas que están empujando la frontera digital.

NFT significa Token No Fungible. Los artículos fungibles, por el contrario a los no fungibles, se pueden cambiar por artículos similares. Las monedas fiduciarias (es decir, el dólar estadounidense) son fungibles porque un billete de un dólar se puede cambiar por cualquier otro billete de un dólar.

Los NFT, son activos de blockchain que están diseñados para no ser iguales. Como analogía, un boleto de cine es un ejemplo de una ficha no fungible. Un boleto de cine no es un boleto para una película en cualquier momento. Es para una película muy específica y un momento muy específico. Así, los NFT de propiedad, brindan seguridad y conveniencia de blockchain, pero para un activo específico con un valor específico. Son únicos.

Según el Non Fungible Yearly Report, los tokens no fungibles o NFT se están generalizando lentamente. Tan solo en 2020, el valor del mercado mundial de NFT ascendió a 338 millones de dólares, un incremento del 138.8% respecto al año anterior.

Aunque los NFT están muy relacionados a las obras de arte, se puede crear un NFT para cualquier cosa, desde una pintura centenaria hasta un tuit, con la garantía de que es el original, sin importar cuántas réplicas gratuitas se pueden obtener en Google. El ecosistema de tokens no fungibles de hoy es amplio, variado y en constante crecimiento. Docenas de empresas encuentran usos novedosos para NFT, como nombres de dominio, mundos virtuales, finanzas descentralizadas (DeFi), mercados de arte, museos de criptoarte y NFT para coleccionables físicos.

El artista de NFT más famoso hasta el momento es Beeple, que vendió por primera vez 21 obras de arte en el mercado digital Nifty Gateaway por un total de 3.5 millones de dólares. Luego vendió su obra maestra “TODOS LOS DÍAS: LOS PRIMEROS 5,000 DÍAS” en Christie’s, por 6.5 millones de dólares. Beeple es el seudónimo de Mike Winkelmann, un diseñador gráfico de la ciudad de Charleston en Carolina del Sur.

Las Marcas y los NFT

Las marcas ya están entrando en este espacio y la nostalgia es la reina de los drivers. NBA Top Shot aprovecha la nostalgia de los fanáticos por coleccionar tarjetas de basketball. Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks, ve un futuro para los productos digitales en la NBA. Cuban entiende que cualquier cosa digital puede ser una NFT. Sin embargo, el desafío es crear mercado. En ese sentido, la NBA demostró que existe un mercado para poseer “los mejores momentos de la historia de la NBA”.

El actor icónico William Shatner creó NFT de fotografías de su vida personal y carrera cinematográfica, que lanzó en la cadena de bloques WAX. Los coleccionables digitales se pueden intercambiar, ver la propiedad total del coleccionable y mostrar su inventario en las redes sociales. De ahí otra forma en que los NFT avanzan con el driver de la nostalgia.

Las celebridades están monetizando rápidamente las NFT. Las estan utilizando para interactuar de forma directa con los fanáticos con nuevos formatos. Lindsay Lohan lanzó un coleccionable digital en Rarible llamado “Rayo”. En su punto máximo, hasta ahora, el NFT se vendió por 33 ETH (Etherium) o U$S 57,290 pero actualmente vale mucho menos, lo que demuestra la volatilidad del mercado NFT. Puede tener un gran impacto, pero no necesariamente durará mucho tiempo. Logan Paul, el célebro youtuber, se convirtió a sí mismo en una tarjeta Pokémon para un desempaquetado. Se asoció con Bondly, una plataforma de comercio electrónico descentralizada, para crear un número limitado de 44 NFT. El nivel de entrada para ofertar es de U$S 10,000. Esta es una forma de introducir el lujo a los productos digitales, a través de altos puntos de entrada y oferta limitada.

Los bienes raíces también están penetrando el mundo NFT como objetos sagrados . “Vamos a Decentraland” es una frase que quizás se escuche en un futuro no muy lejano. Descentraland es un sitio de bienes raíces virtual que ha llegado a vender más de un millón de dólares en tierras virtuales. Los bienes raíces virtuales representan un potencial real para los inversores. Al igual que los acaparamientos de dominios de URL en la era de las Dot Com, los acaparamientos de tierras digitales van por millones en ventas. Desde su apertura a un público más amplio en febrero de 2020, Decentraland vendió $ 1 millón en tierra virtual.

La moda, el arte y el entretenimiento son materia para utilizar NFT. La gente está efectivamente comprando arte de celebridades, tarjetas coleccionables y tierras digitales como inversiones para el futuro. Ahora, se puede revender o intercambiar los artículos digitales, pero pronto se podrá equipar su avatar y hogar digital en la cadena de bloques (Blockchain). Por ejemplo, el diseñador argentino Andrés Reisinger vendió diez muebles virtuales en Nifty Gateway. La pieza inexistente más cara se vendió por casi U$$ 70,000. Los muebles se pueden colocar en cualquier espacio 3D o mundo abierto como Descentraland (descentraland.org), Somnium Space (somniumspace.com) o Minecraft (Minecraaft.net).

Según Karinna Nobbs, cofundadora de THE DEMATERIALIZED -sitio donde se puede comprar prendas virtuales que se lanzan como NFT-, las marcas deben ser conscientes de varias cosas cuando venden moda a través de NFT. “Hay una ventaja de ser el primero en actuar en este momento, ya que hay muy pocas NFT de marcas de moda en el mercado, por lo que el primer consejo es experimentar, saltar temprano a este mercado naciente y obtener una mayor exposición en los medios / redes sociales que traerá nuevas audiencias ”, dijo Nobbs. Su segundo consejo es elegir lanzar piezas icónicas de edición limitada con una firma de diseño por la que una marca es conocida y reconocida para aprovechar la escasez e impulsar la demanda.

Importantes marcas como Gucci están reflexionando sobre la posibilidad de crear NFT basados en sus productos. Los gigantes de la moda pueden ser las próximas marcas reconocidas a nivel mundial en ingresar al creciente mercado de NFT. Según Vogue Business, varias casas de moda premium se están acercando al lanzamiento de sus propios NFT.

¿Cómo pueden usar los NFT las marcas?

Estos son algunos ejemplos de cómo las marcas pueden utilizar los NFT:

-GIF: Algunas marcas han comenzado a crear GIF únicos con NFT que se pueden coleccionar. En este sentido, Chris Torres, creador del famoso GIF «Nyan Cat» subastó su famosa creación por más de 500.000 dólares.

-Vídeos coleccionables: Algunas marcas, como NBA, están creando vídeos coleccionables únicos. Estos vídeos se venden en diferentes categorías que van desde la básica a la premium plus, siendo cada una más cara.

-Productos: Es posible crear productos únicos coleccionables, unidos a una NFT. Objetos para celebrar un evento o un hito de la marca, como parte de una campaña de marketing, es algo que esta pasando cada vez más asiduamente.

-Obras de arte: Es el caso de Beeple, mencionado anteriormente y muchos más.

¿Qué deparará el futuro?

Todavía es pronto para saber cómo va a ser la evolución de este nuevo mercado que algunos ven como oportunidad y otros como riesgo. Cabe plantearse si junto a las posibilidades de negocio que supone, los países entenderán la necesidad de empezar a desarrollar regulaciones jurídicas sobre derechos, usos y transacciones de los NFT.

Sin embargo, persisten varios problemas con el mercado de NFT. Como la principal moneda de cambio y la red sobre la que se construyen estos mercados es Ethereum – una de las criptomonedas más conocidas, junto con Bitcoin – las tarifas de transacción son altas y es común tener que pagar 50 dólares para transferir el título de propiedad de un NFT de su creador al comprador.

También existen voces críticas, como la de la artista y escultora española Nuria Mora, una de las primeras muralistas femeninas de España, que señala uno de los que puede ser los puntos negros dentro de esta nueva revolución: “El gran consumo energético es una de las críticas que arrastra la tecnología blockchain, las cadenas de bloques en las que se registran los NFT”. Otras voces alertan del dinero que se mueve sin pasar por ningún tipo de regulador financiero o de los avisos de que las criptomonedas no son dinero sino un activo de inversión “de alto riesgo” por su “alta volatilidad”.

El tiempo lo dirá, pero no es ficción, es realidad.

