Toledo pide licencia como diputado; hoy discuten su desafuero

Justo un día antes de que la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, discutirá si le retira o no el fuero constitucional, el diputado Mauricio Toledo solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como legislador.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”, señaló en una carta que envió el petista el 10 de agosto a la residente de San Lázaro, Dulce María Sauri.

Esta tarde, la Cámara de Diputados discutirá si le retiran o no el fuero constitucional al diputado federal, pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga al legislador por supuesto enriquecimiento ilícito; ello porque el diputado tuvo un incremento “inexplicable” de su patrimonio” que no es acorde a sus ingresos.

"Soy inocente". El día de hoy presenté la solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo como diputado federal. "La verdad siempre se impone ante autoridades imparciales".

Por ejemplo, a los 7 meses que Mauricio Toledo tomó protesta como diputado compró 2 departamentos al contado por un valor de 6 millones 200,000 pesos, cuando él obtiene ingresos por 1 millón 58,098 pesos al año; es decir, 17% del costo total de los inmuebles.

