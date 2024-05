Toni Kroos, el alemán del Real Madrid, anuncia su retiro del futbol

El alemán Toni Kroos anunció este martes su retirada del futbol profesional al final de la presente temporada. Y lo hará jugando al más alto nivel, como advirtió hace un año y recordó el pasado mes de febrero. Al contrario de lo que ocurre con algunos futbolistas, alargando sus carreras en ligas de países con menos nivel y fuera del foco competitivo, el germano tomó otro camino, su camino.

“Hay uno o dos ejemplos negativos, por simplemente no poder dejar el futbol, cuando ya no se es el jugador que la gente tiene en mente. No quiero que me pase eso. Quiero retirarme a un nivel realmente bueno”, dijo al canal de televisión RTL en julio de 2023.

Justo tres días después de sellar su renovación por una temporada con el Real Madrid, Toni Kroos mostró su deseo de competir por los títulos importantes hasta su último día como futbolista profesional, así como que su último club sería el conjunto blanco. Y cumplió con ambas.

Este martes, a los 34 años, Kroos sorprendió anunciando su retirada con un mensaje en sus redes sociales en el que ponderó sus 10 años en el Real Madrid y en el que recordó sus promesas.

“Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel”, escribió.

El mejor Kroos

46 partidos y 3.009 minutos en sus piernas con, aún, dos partidos de temporada por delante. Con esa importancia capital en todo un Real Madrid dice adiós Toni Kroos. Encuentros en los que ha repartido nueve asistencias, igualando su segundo mejor registro de la temporada 2019-2020 y a tres de las que consiguió en la 2020-2021.

Asistencias esta campaña de las que destaca la de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Bayern, con un pase medido al espacio a Vinícius Junior, tras señalarle el desmarque, que abrió el marcador en el Allianz Arena. Hubo más compañeros yendo a abrazar a Kroos que a ‘Vini’, eso lo dice todo.

Un Kroos que empezó su joven carrera como mediapunta y que ha ido retrasando su posición, con, incluso, Ancelotti confiando en él como pivote ante las bajas de Tchoauméni y Camavinga. De los 46 partidos que ha disputado, 13 los ha jugado como pivote defensivo.

Posición que ha propiciado que tuviera aún más contacto con el balón en una temporada que es la mejor de su carrera en cuanto a precisión.

El 95% de sus pases han llegado a destino. Y en pases largos, otra especialidad del futbolista alemán, 313 de sus 373 envíos han sido exitosos. Métricas en las que ha sido el mejor de las cinco grandes ligas.

Además, evaluando el rendimiento de Kroos en su última temporada en la élite, comparándole con futbolistas de LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones, es el líder en ocho estadísticas, según datos de BeSoccer Pro para EFE.

Ha sido el líder en: pases dados, porcentaje de pases completados, pases largos, en porcentaje de pases largos con éxito, en pases progresivos, en porcentaje de pases progresivos con éxito, en asistencias y en menos pérdidas de balón.

Como prometió, deja el futbol al máximo nivel.

La sexta ‘Champions’, su primera Eurocopa…

Un Toni Kroos que jugará su último partido con el Real Madrid en una final de ‘Champions’. El próximo 1 de julio en Wembley frente al Borussia Dortmund. Un partido en el que será titular y en el que perseguirá su sexta Liga de Campeones -ya tiene cuatro con el conjunto blanco y otra con el Bayern Múnich-, lo que le igualaría como el futbolista con más títulos de la competición junto a sus compañeros Dani Carvajal, Nacho Fernández y Luka Modric; eso sí, él, en dos clubes diferentes.

“Ahora quiero que olvidemos todo lo que he dicho hasta que hayamos ganado otro título. Sabéis que ganar este título es lo más importante para mí”, dijo el centrocampista en su podcast en referencia a la ‘Champions’.

Un mensaje a la afición de la que se despedirá sobre el césped el próximo sábado, en el partido frente al Betis en el Santiago Bernabéu. El último encuentro de Toni Kroos en la que ha sido su casa los últimos diez años y a la que volverá a celebrar el domingo 2 de junio en caso de que el Real Madrid logre su 15ª Liga de Campeones.

Tras Wembley, Toni Kroos volverá a vestir la camiseta de Alemania en un gran torneo tres años después de decir adiós. Y lo hará en una Eurocopa que se disputa en su país, lo que hace que sea un torneo más especial aún para él.

Además, el que fuera campeón del Mundial en 2024, el de la Eurocopa es un trofeo que aún no tiene en unas vitrinas en las que ya guarda 33 títulos a nivel de clubes.

Con el Real Madrid, 22 en 463 partidos: 4 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España.

Con el Bayern de Múnich, ganó 1 Copa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 3 Bundesligas, 3 Copas de Alemania y 2 Supercopas de Alemania.

… ¿y el Balón de Oro?

A finales de mayo y aún con la final de ‘Champions’, Eurocopa y Copa América por delante, el favorito a alzarse con el trofeo a mejor jugador del mundo es el brasileño Vinícius Junior. Sin embargo, Toni Kroos está entre los candidatos. Y a su técnico, Carlo Ancelotti, le gustaría que el alemán lo ganase, y no lo descarta.

Tras la goleada frente al Alavés (5-0) en el Santiago Bernabéu, Ancelotti fue preguntado por esta posibilidad en rueda de prensa.

“Sí -respondió sobre si le gustaría que Kroos fuera Balón de Oro- pero no lo va a ser Kroos; o puede pasar… Hay competiciones muy importantes en verano y Alemania con Kroos es un equipo nacional que tiene la posibilidad de ganar la Eurocopa. Si es capaz de ganarla, con el doblete de la ‘Champions’ y la Liga… ¿por qué no? Puede luchar para ganarlo”, valoró.

Eso sí, lo que Ancelotti aún no sabía era que Kroos iba poner fin a su carrera deportiva al final de esta temporada.

Reacciones a la despedida

Los futbolistas del Real Madrid reaccionaron en sus redes sociales al anuncio de Toni Kroos de retirarse del futbol a final de temporada con una palabra en común, “leyenda”, con emoticonos de pena y lágrimas y con un sincero “cómo me has jodido” de Lucas Vázquez.

“Cómo me has jodido. Uno de los mayores privilegios de mi carrera ha sido jugar a tu lado. Cuántos momentos juntos y cuánto conseguido. Eres una leyenda blanca, AMIGO. Te deseo lo mejor. ¡A por la última juntos, qué honor! GRACIAS. ¡Te voy a echar mucho de menos, amigo mío!”, escribió el lateral derecho del Real Madrid en sus redes sociales.

Mensajes más elaborados que llegaron minutos después de las primeras reacciones. Del “Antonio” junto a un corazón roto de Vinícius y una cara con una lágrima que se repitió en los mensajes de los que serán sus compañeros hasta el 1 de junio, día del último partido de Kroos con la camiseta del Real Madrid, a repetir la palabra “leyenda” para definir al alemán.

Más tarde, los jugadores se despidieron con mensajes más sentidos y fotos junto a Kroos.

“Genio. Fue la palabra más cercana que encontré para definirte, Toni. Y aun así está muy lejos de lo que te mereces. Hoy es un día triste para mí y para los madridistas. Pero es un día terrible para el balón, para el futbol. Saber que pronto no te tendremos más. Podrías dar mucho más, muchísimo más. Pero te entiendo. Gracias por cada pase, por cada orientación y por permitirme aprender tanto en estos años. Te amamos! A por la 15ª por ti”, escribió Vinícius.

Uno de los textos más largos lo escribió Dani Carvajal, quien demostró que el anuncio de Kroos de retirarse del futbol les pilló por sorpresa.

“No esperaba tener que escribir este mensaje de despedida tan pronto, pero quiero aprovechar esta oportunidad para expresar lo mucho que te aprecio y lo grande que has sido tanto dentro como fuera del campo.

Eres un tío muy querido por todos, un verdadero caballero en cada sentido de la palabra. ha sido un honor y un privilegio compartir estos momentos contigo”, compartió.

“Siempre recordaré con orgullo que tuve la suerte de jugar junto a Toni Kroos y, algún día, le contaré a mis hijos todo lo que conseguimos juntos en el terreno de juego. Gracias por todo lo que has aportado al equipo y por ser una inspiración constante para todos nosotros. Pero esto no acaba aquí, tenemos una última misión juntos para tener la mejor despedida posible… A POR LA 15″, completó.

Una referencia a la 15ª Liga de Campeones, que el Real Madrid podría lograr el próximo 1 de junio en Wembley si vence al Borussia Dortmund, repetida entre sus compañeros y el propio Kroos como último gran objetivo juntos.

Por su parte, el capitán del Real Madrid, Nacho Fernández, quien tiene su futuro en el aire ya que acaba contrato el próximo 30 de junio, quiso recordar la calidad de Kroos en la despedida a su compañero.

“Que suerte hemos tenido de disfrutarte. Clase, talento y valentía. Leyenda absoluta del futbol. Contigo hasta el final Toni”

Misma idea que siguió Dani Ceballos.

“Hoy el mundo del futbol se despierta con una triste noticia y llora la despedida de una leyenda. Ha sido un orgullo compartir posición contigo y un honor haber disfrutado de los últimos años de tu impecable carrera. Eres admirable dentro y fuera del campo. Gracias por ser un ejemplo para todos. Don Antonio Kroos”, señaló.

Por su parte, excompañeros de Kroos en el Real Madrid también compartieron unas cariñosas palabras hacia el centrocampista alemán.

“A mi brother Antonio: Ha sido un placer haber compartido tantos momentos y tantos éxitos con un jugador único y una persona excepcional, una figura top. Siempre en mi equipo, Antonio. A disfrutar de toda la vida que tienes por delante y del recuerdo de una carrera maravillosa a la que le quedan aún un par de capítulos”, escribió Sergio Ramos recordando un vídeo viral de un enfrentamiento entre España y Alemania en el que se dirigió a Toni Kroos como “Antonio”.

También jugadores como Marcelo, Bale y Asensio publicaron recuerdos con Kroos.

“Ejemplo y leyenda del madridismo. Tráenos la decimoquinta Toni”, escribió Marcelo en X.

Bale y Asensio coincidieron en la suert de haber compartido vestuario con Toni Kroos.

“Que honor haber compartido tantos años contigo Antonio. Un verdadero ejemplo en todos los sentidos. Leyenda”, publicó Asensio.

“Felicidades Kroos por una carrera increíble. Un placer jugar junto a ti en el Real Madrid”, publicó Bale junto a una foto de ambos tras ganar la decimotercera Liga de Campeones.

Con información de EFE.

