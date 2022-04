Tope de precios que planea el gobierno podría generar un mercado negro: Alsea

En medio de los altos niveles de inflación que se presenta en México, Alsea, dueña de Starbucks, Vips o Domino’s, ha hecho ajustes en sus precios para hacer frente a los incrementos de algunos productos, sin embargo, su director de Finanzas, Rafael Contreras, consideró que el plan del gobierno de topar los algunos productos sería bueno para la gente en el corto plazo, pero podría generar un mercado negro.

En conferencia, por sus resultados financieros, el directivo expuso que esta medida será algo que se tendría que ir definiendo, dependiendo cómo vaya creciendo la inflación, además de que los productores también estén dispuestos a seguir.

“Es algo bueno en el corto plazo para la gente que tiene ciertos consumos de la canasta básica, que bueno que lleguen a este tipo de acuerdos, pero de largo plazo pudiera ser algo que generará a lo mejor desabasto o mercado negro de esos productos”, afirmó.

De acuerdo con el directivo, los aumentos de precios han dependido de cada geografía y marca, dado que el incremento que tienen en los insumos es diferente en cada producto y restaurante; a pesar de esto sus órdenes no han caído y el margen lo mantuvieron.

“Estas decisiones las iremos tomando cada mes, pues dependiendo de la inflación real que vayamos viendo en cada uno de los productos que manejamos (…) no hacemos un incremento general a todos los productos en las marcas, sino que hacemos algunos incrementos en algunos productos que impacta en un insumo en particular, cambiamos nuestras estrategias comerciales para que en ese insumo o en ese producto en particular, pues obviamente no poner promociones agresivas de precios”, reveló.

A pesar de esto, destacó que una de las cosas que notaron durante la pandemia es la fortaleza de sus marcas, ya que la gente los prefiere a otras y dejan de comprar un café en otro lado, pero lo siguen haciendo con Alsea.

Rafael Contreras comentó que desde finales del año del año pasado las ventas de la compañía ya estaban arriba de las de 2019, además de que su negocio digital también se mantiene, a pesar del regreso de los comensales a sus restaurantes, en niveles por arriba del 20% en entrega a domicilio.

Asimismo, expuso que su plan de inversión por 4,800 millones de pesos para este año se mantiene, de los cuales el 45% va a ser para México, el 37% para Europa y el 17% para Sudamérica; del monto total, el 57% será para aperturas y remodelaciones.

