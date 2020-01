Toyota construirá ciudad futurista prototipo en Japón

Reuters.- Toyota Motor Corp informó que planea construir una “ciudad del futuro” prototipo en la base del Monte Fuji, potenciada por celdas de combustible de hidrógeno y que funcionará como un laboratorio para vehículos autónomos, “casas inteligentes”, inteligencia artificial y otras tecnologías.

Toyota presentó el audaz plan para lo que llamará la “Ciudad entretejida”, una referencia a sus orígenes como manufacturera textil, en la Consumer Electronics Show (CES), la gran feria anual de la industria tecnológica.

“Es difícil aprender algo sobre una ciudad inteligente si sólo estás construyendo una manzana inteligente”, dijo a Reuters James Kuffner, presidente ejecutivo de Toyota Research Institute-Advanced Development.

La idea de la “Ciudad entretejida”, bajo discusión por un año, busca crear ciudades más seguras, limpias y divertidas y aprender lecciones que podrían ser aplicadas en todo el mundo, agregó.

Tendrá servicios de policía, bomberos y ambulancias, escuelas y podría ser hogar de una mezcla de empleados y jubilados de Toyota, entre otros, dijo Kuffner.

La ciudad, que será construida en el lugar de una fábrica de vehículos que está previsto que cierre a fines de 2020, comenzará con 2,000 residentes en los próximos años y también será hogar de investigadores.

Introducing Toyota Woven City at #CES2020! The town of the future… where people live, work and play. Bringing our vision of #MobilityforAll to life in a living laboratory. Learn more: https://t.co/uoeb2zZ8wu pic.twitter.com/yLlLAEh3kF

— Toyota USA (@Toyota) January 6, 2020