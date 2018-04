Toys ‘R’ Us rechaza oferta para que sea rescatada de la quiebra

El minorista en bancarrota Toys “R” Us ha rechazado una oferta de 890 millones de dólares para algunas de sus tiendas y lugares en Estados Unidos en Canadá por parte del CEO del fabricante de muñecas Bratz MGA Entertainment Inc, dijo el martes una persona familiarizada con el asunto.

La semana pasada, el consejero delegado de MGA, Isaac Larian, quien dijo que la suspensión de Toys “R” Us perjudicaría a la industria del juguete a largo plazo, ofreció 675 millones de dólares para las tiendas de los Estados Unbidos y 215 millones para las tiendas canadienses.

“Todavía no me han notificado el rechazo de la oferta, pero si esto es cierto, es muy decepcionante”, dijo Larian en un comunicado. “Esperamos y esperamos que podamos seguir participando en el proceso de licitación, de modo que podamos seguir luchando para salvar a Toys ‘R Us. Estamos seguros de que presentamos una valoración justa de los activos de la compañía en los EE. UU. En un esfuerzo por salvar el negocio y más de 130,000 empleos domésticos “.

La oferta no excede el valor de Toys “R” Us en una liquidación de sus activos, dijo la persona, que no pudo ser identificada porque la decisión de rechazar la oferta aún no es pública.

El Wall Street Journal informó por primera vez que Toys “R” Us había rechazado la oferta de Larian.

Una vez que el minorista de juguetes más grande de Estados Unidos, Toys “R” Us abandonó un plan para salir de la bancarrota el mes pasado y dijo que trataría de mantener ubicaciones más rentables en Europa y Asia como un negocio en curso mientras liquida sus operaciones en EU y el Reino Unido.

Un abogado de Toys “R” Us dijo en el tribunal a principios de este mes que la compañía había recibido ofertas múltiples de más de 1,000 millones de dólares por una participación del 85% en su negocio asiático.