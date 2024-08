Trabajadores del Poder Judicial amplían su plantón al Congreso

La base trabajadora del Poder Judicial extenderá este viernes al Congreso el plantón contra la reforma que impulsa el Gobierno para elegir a los juzgadores por voto popular, para así exigir un diálogo en vísperas de la discusión de la iniciativa en los próximos días.

Tras tres días de paro y cinco días de plantón en la sede del Poder Judicial en San Lázaro, el secretario de tribunal Alejandro Lozano señaló a EFE que el objetivo de la concentración en el Legislativo es evitar que se apruebe de la reforma sin su conocimiento, lo que se conoce como “madruguete”.

Sobre la propuesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de suspender su salario mientras se mantienen en paro, Lozano defendió su derecho constitucional a la manifestación y aclaró que su “patrón” es el Consejo de la Judicatura Federal, no la Secretaría de Hacienda del Gobierno.

“Todos los órganos jurisdiccionales tienen la facultad constitucional para declararse inhábiles, y es lo que estamos haciendo”, puntualizó Lozano.

Lee: Preocupaciones sobre reforma judicial son ‘en espíritu de colaboración’: Ken Salazar

José Julio Sánchez, secretario de juzgado de distrito en materia laboral, comentó a la agencia de noticias que no descartan cerrar vialidades para hacerse escuchar, en caso de no “poder entablar un diálogo real con la coordinación política”.

“Ya llegan conglomerados a nivel nacional, y vamos tal vez a optar por cierres parciales, y lo comento, estamos ejerciendo un derecho y que la ciudadanía entienda y nos disculpe (…) porque vamos a tener que hacer una presencia real en tal vez salir y manifestarnos en las vialidades”, mencionó.

Agregó que también evalúa acudir “un conglomerado enorme” al Palacio Nacional a alguna de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, o a la casa de transición de Sheinbaum.

Jueces escalan protesta a organismos internacionales

Patricia Aguayo, secretaria de tribunal, señaló que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) gestiona ante la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que “se mantenga la independencia judicial en México”.

“Se están elevando a ese rango internacional estas peticiones para que de alguna manera emitan una resolución en el sentido de que México debe respetar también sus convenios internacionales”, comentó ante medios.

Asimismo, Aguayo aclaró que la marcha nacional convocada este domingo contra la reforma es por parte de la organización civil Marea Rosa y no de la judicatura.

Iván Martínez, secretario de tribunal del Reclusorio Sur, dijo que a la par del plantón que instalaron en el penal, se sumaron a las protestas en la sede Judicial, con la principal “demanda de respeto hacia la carrera judicial”.

“En mi caso particular, tengo 20 años de carrera judicial, inicié en el año 2004 haciendo méritos en los órganos jurisdiccionales, y simple y sencillamente, una reforma en los términos que está planteada por la actual legislatura terminaría con toda la carrera judicial”, puntualizó.

Desde el inicio del plantón este lunes, Roxana Gutiérrez, oficial judicial, permanece bajo una carpa para exigir que no se apruebe la reforma judicial, ya que atenta contra la independencia del Poder Judicial y pone en riesgo la carrera judicial, que para muchos, como ella, apenas comienza.

“En lo personal te puedo decir que yo vengo de Ecatepec, entonces me ha costado muchísimo estar aquí llegar hasta a donde estoy y en mi estancia aquí me he llegado a relacionar con gente con muchísimos conocimientos”, expuso.

Con información de EFE

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información