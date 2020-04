¿Trabajando desde casa? Podrías estar en riesgo

Por: Karla Ortíz*

Dejando a un lado las enfermedades infecciosas, trabajar desde casa puede tener su propio conjunto de problemas con la ciberseguridad. Siga leyendo para averiguar cómo puede protegerse a sí mismo y a la información confidencial de su empresa cuando trabaje desde casa.

Ventajas de trabajar desde casa: Menos desplazamientos, mayor flexibilidad

Para algunos, trabajar desde casa tiene sus ventajas. No sólo puede trabajar en la comodidad de su propia casa, también puede evitar las multitudes y el tráfico que vienen con el viaje diario. Un horario flexible y un entorno cómodo le permite centrarse más en el trabajo importante en lugar de preocuparse por las pequeñas cosas, como qué usar o encontrar una sala de conferencias para hacer una llamada, lo que resulta en mayores niveles de productividad.

​​​​​​​La desventaja de trabajar de forma remota: Mayores riesgos para la seguridad de la información de una organización. Algunos de estos riesgos incluyen:

​​​​​​​Uso de dispositivos personales para el trabajo

Cuando se trata de trabajar desde casa, muchas personas tienden a usar sus dispositivos personales para interactuar entre asuntos personales y laborales. Una encuesta de Heimdal Security mostró que al menos el 46% de los empleados transfieren archivos entre sus dispositivos del trabajo y sus equipos personales cuando trabajan desde casa. Esto es motivo de preocupación, ya que nuestros dispositivos personales a menudo no están correctamente asegurados. Es posible que nuestras aplicaciones no tengan las últimas actualizaciones y parches de seguridad o software antivirus, dejando en riesgo la información confidencial.

​​​​​​​Tener documentos e información relacionados con el trabajo en un dispositivo personal también significa que la pérdida de estos dispositivos también puede poner indirectamente en peligro los datos confidenciales de la empresa.

​​​​​​​Más intercambio de datos en línea

Mientras que los empleados pueden comunicarse cara a cara en la oficina, trabajar desde casa significa más intercambio de datos a través de mensajería, correo electrónico y otras aplicaciones de uso compartido de archivos. Si estas plataformas no son seguras, los datos pueden verse fácilmente comprometidos. BusinessNewsDaily destaca cómo la idea de Shadow IT (la práctica del personal que utiliza soluciones de TI que no se implementan y aprueban oficialmente por una organización), combinada con el descuido de los empleados corporativos, puede poner en riesgo a una empresa y dar lugar a graves consecuencias.

​​​​Violación de datos

Por último, trabajar desde casa también puede dar lugar a múltiples problemas relacionados con la información y las violaciones de datos, especialmente porque los empleados acceden a cuentas corporativas a través de wifi público o doméstico no seguro. Las redes wifi domésticas pueden ser privadas y protegidas por contraseña, pero esto no significa que sea totalmente seguro.

​​​​​​​En una encuesta realizada por Imation Corp, el 44% de los encuestados dijo que los datos nunca fueron cifrados cuando fueron sacados de la oficina y 3 de cada 10 trabajadores remotos admitieron que no protegieron sus datos con contraseñas. Las redes wifi sin protección son esencialmente puertas abiertas a las brechas de seguridad cibernética como los delincuentes cibernéticos son capaces de espiar, interceptar y cosechar información confidencial como credenciales de la empresa, contraseñas y o echar un vistazo a los proyectos embargados.

​​​​​​​Cómo mitigar estos riesgos de seguridad

Apéguese a los dispositivos oficiales emitidos por el lugar de trabajo, o en el mejor de los casos tratar de abstenerse de mezclar personal y profesional en un dispositivo personal. Si esto no es posible, ponga una contraseña segura y cifre todas las cuentas personales y de trabajo para aumentar la seguridad.

​​​​​​​Instalar software que pueda ayudar a cifrar la seguridad

La instalación de una red privada virtual (VPN) garantiza una conexión segura a otra red a través de Internet, y mantiene su información y actividad de navegación protegidas contra miradas indiscretas.

​​​​​​​Es muy recomendable buscar un proveedor que lo asesore en la instalación de soluciones en línea útiles, seguras y convenientes, que incluyan soluciones de gestión de documentos que permita a los empleados acceder de forma segura a la información en cualquier momento y en cualquier lugar. Los permisos de acceso y seguridad personalizables también garantizan que la información privada y confidencial no caiga en las manos equivocadas.

​​​​​​​Los permisos de acceso y seguridad personalizables también garantizan que la información privada y confidencial no caiga en las manos equivocadas. Estas soluciones garantizan que el acceso a los datos y el intercambio de datos permanezcan protegidos y cifrados, lo que garantiza tranquilidad al trabajar desde casa.

​​​Además de prestar atención a su higiene personal, recuerde también practicar una buena higiene cibernética, especialmente durante esta temporada de COVID-19. Muchos problemas con la seguridad se pueden mitigar al estar vigilante y utilizar plataformas seguras, que también ayuden a mantener los procesos seguros y optimizados. ¡Protéjase a sí mismo y a los datos de su empresa con los consejos anteriores!

Karla Ortíz es gerente de Mercadotecnia, Entrenamiento y Desarrollo de Nuevos Negocios en Canon Mexicana.

