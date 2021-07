Ven el futuro del trabajo en una modalidad híbrida tras pandemia

A pesar de que la pandemia de Covid-19 impulsó el trabajo híbrido en las organizaciones, en México solo el 20% de las empresas están preparadas para el teletrabajo, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Estamos viendo que unas reglas que antes pensábamos que eran firmes o estaban escritas en piedra, ya nos dimos cuenta que no es así y ya no podemos regresar. Los empleados se dieron cuenta que no es necesario ir a trabajar todos los días y como consecuencia muchas empresas se adaptaron porque cuando eliminamos la necesidad de estar físicamente en un lugar esto por sí incrementa productividad de una forma exponencial“, explicó Noam Bizman, vicepresidente de ServiceNow para América Latina durante el panel “Hacia el futuro everything-hybrid”.

De acuerdo con el estudio “Employee Experience Imperative” de ServiceNow, el 65% de los empleados de organizaciones espera tener un enfoque híbrido para balancear las interacciones digitales y presenciales en cuanto sea seguro.

“Cualquier transformación requiere tres ingredientes: el tecnológico, el de procesos y de personal. Necesitan tener la cultura organizacional que permita repensar procesos, mercados y paradigmas“, agregó Bizman.

En la nueva era de trabajo híbrido, uno de los paradigmas más importantes es el de reforzar la experiencia del empleado frente al proceso de reapertura, el cual de preferencia debe ser escalonado y flexible, con variedad de horarios, espacios y recursos que limiten la colaboración física.

Por su parte, Mauricio García Cepeda, director general de ServiceNow México, especificó que entre los principales beneficios del trabajo híbrido se encuentran recibir más ingresos, atraer talento de generaciones como millennials y centennials, así como reducir costos operativos.

“Lo híbrido es lograr el servicio y la experiencia sin tener que estar en el lugar o momento específico y ahí es donde se volcó el mundo. Hoy en día desgraciadamente, desde el punto de vista de salud, viene la variante Delta y el Covid-19 se quedará para siempre, por lo que hay que adaptarnos y las empresas que anticiparon sus modelos de negocios son los que están teniendo grandes resultados“, afirmó el ejecutivo.

ServiceNow reportó ingresos de 6,000 millones de dólares (mdd) anuales, con un crecimiento de 30% y ambos directivos proyectan alcanzar los 15,000 mdd en un plazo de 5 años gracias a la venta de soluciones digitales que ayudan a las empresas a adaptarse al trabajo híbrido y remoto.

“América Latina venía un par de pasos atrás en comparación de las grandes economías como Europa y Estados Unidos, sin embargo cuando llega el Covid-19, la adaptación de tecnología ha sido fuerte“, indicó García Cepeda.

