Trámites que se están complicando por falta de citas en el SAT

Por: Ariana Elizabeth Martínez Molina*

Hay diversos trámites que debemos realizar los contribuyentes en México, tanto personas físicas, como personas morales, sobre todo debido a que las últimas reformas en materia fiscal han incluido mayormente normas formales (de procedimiento) que normas sustantivas (de pago de impuestos).

Los contribuyentes debemos estar preparados para cumplir nuestras obligaciones fiscales y, por fortuna, existen en el mercado diversas alternativas para apoyarnos en el cumplimiento de estas. No obstante, es importante no olvidar que la asesoría de los especialistas es fundamental para cumplir en tiempo y forma.

Ahora bien, para realizar diversos trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es necesaria una cita con el órgano. Esto se requiere para iniciar nuestras actividades económicas o para la incorporación de una persona moral, en esos y otros casos, tocamos base con el SAT para la obtención del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

La cita se obtiene directamente en la página del SAT, pero a partir de la pandemia, conseguir una sigue siendo muy difícil, por lo que se puede complicar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hemos notado que las citas se consiguen en un promedio de 30 días. Por supuesto, es más que necesario agilizar esto para evitar sanciones hacia los contribuyentes.

Consejos para realiza tus trámites

En el caso de las personas físicas, el primer acercamiento con la autoridad es cuando se realiza la inscripción ante el RFC, éste se inicia a través de la página del SAT, pero se culmina presencialmente.

Recordarás que fue noticia la obligación de inscripción ante el RFC para las personas físicas a partir de los 18 años –aun cuando no se tienen obligaciones fiscales al no tener necesariamente actividades económicas–. Entre los motivos para hacer dicho registro se citaron la conclusión de estudios profesionales (tramitación de título y cédula profesional), la obtención de la firma electrónica avanzada (E.firma) y el impulso a la cultura tributaria.

Y hablando de la firma electrónica, esta es un archivo digital que identifica al contribuyente al realizar diversos trámites y servicios ante el gobierno; para su obtención también se requiere cita.

Es importante señalar que no todos los trámites requieren E.firma, pero cada vez son más los que sí nos hacen correr de último momento para generarla. Con este archivo digital se firman documentos y solicitudes teniendo la misma validez jurídica que una firma autógrafa, se presentan declaraciones, solicitudes de devoluciones de contribuciones, facturación electrónica, entre otros trámites.

De igual manera, podemos realizar diversos trámites a través de la clave de identificación electrónica confidencial (CIEC) o CIECF cuando ya se tiene la E.firma tramitada, esta es una combinación alfanumérica de ocho dígitos que da acceso al portal del SAT, así como a diferentes servicios y aplicaciones, como acceder a tu portal privado y buzón tributario; hacer el envío de ciertas aclaraciones; presentar solicitudes y avisos, entre otros.

Finalmente, la obtención de la constancia de situación fiscal es otro tema que ha estado en boga por los “inconvenientes” que ha causado a los contribuyentes. Esta no es sino un documento que permite conocer el estatus de los contribuyentes ante el SAT. Los elementos informativos que contiene son nombre completo o razón social, domicilio fiscal, CURP, régimen fiscal y actividades económicas, obligaciones fiscales.

El principal obstáculo fue para las personas físicas que perciben sueldos y salarios, así como asimilados –por ello fueron anunciadas las largas filas en las diversas administraciones del SAT– pues muchas de ellas no tienen su constancia de situación fiscal, de la cual se desprende su código postal, un dato importantísimo para que los empleadores lo incluyan en el CFDI del pago de su nómina. El código postal debe de coincidir con el registrado en las bases de datos del SAT de cada trabajador.

Cuando se tiene la E.firma y el CIEC o CIECF, la obtención de la constancia es muy rápida y sencilla a través de la página del SAT, pero sin esos documentos o claves es muy complicada su obtención.

En un principio se dijo que, si el empleado no entregaba la constancia hasta antes del 1 de julio del presente, el empleador no podría expedir los CFDI´s por no haber una coincidencia en el código postal y las consecuencias de esto podrían ser serias para las empresas considerando la no deducción de gastos, así como la posible imposición de multas y sanciones.

Afortunadamente el 9 de junio pasado, a través de la Primera Versión Anticipada de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, se formalizó que los contribuyentes obligados a expedir CFDI´s podrán emitirlos en su nueva versión hasta el 1 de enero de 2023.

Asimismo, se menciona que para la emisión de los CFDI’s que amparan retenciones e información de pagos, se podrá optar por diferir la aplicación de la versión 2.0 y emitirlos en su versión 1.0 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

En el caso del CFDI de nómina, los trabajadores podrán no entregar a sus empleadores la Constancia de Situación Fiscal y solamente bastaría proporcionar los datos fiscales actualizados.

La invitación del SAT a los contribuyentes a mantener y actualizar sus datos fiscales (RFC, nombre, razón o denominación social, código postal del domicilio y el régimen fiscales) está ahí y para ello pone a su disposición diversos medios, entre ellos:

• Portal del SAT

• SAT Móvil: es una aplicación para trámites y servicios disponibles en un espacio personalizado para contribuyentes a través de su RFC y contraseña, así como la consulta de documentos con mayor demanda en las oficinas de atención como la Constancia de Situación Fiscal, información del RFC para contribuyentes personas físicas, generación o actualización de contraseña y renovación de E.firma a través de SAT ID

• SAT ID: permite generar y actualizar la contraseña para ingresar a los servicios electrónicos del SAT o renovar E.firma y obtención Constancia de Situación Fiscal

SAT Móvil y SAT ID surgen con la pandemia y siguen siendo de utilidad para los contribuyentes, optimizando algunos trámites si se comparan con el tiempo de obtención de cita y desplazo presencial a las oficinas

• En las oficinas del SAT sin previa cita: sigue habiendo filas prolongadas, pero el SAT está permitiendo la obtención, por ejemplo, de la constancia referida, actualizaciones y servicios al RFC, regularización de obligaciones, cambio de domicilio, sin cita, asignando mayores funcionarios para la atención, siempre y cuando se cuente con E.firma y/o contraseña del RFC .

En conclusión, es importante acercarse a un especialista en materia fiscal o contable para definir los pasos para la obtención de documentos como todos los descritos, sobre todo porque en internet hay muchas publicaciones con información falsa o inexacta. Los defraudadores incluso han llegado a ejercer presión a los contribuyentes afirmando que, de no presentar su constancia de situación fiscal, podrían dejar de percibir sus sueldos.

Una recomendación es buscar citas con el SAT en la madrugada; en realidad la saturación de portal se debe principalmente a actualizaciones y servicios al RFC, E.firma de personas físicas y personas morales e inscripción de estas últimas.

Finalmente, hay que evitar comprar citas, la generación de estas es un trámite gratuito, pero muchos delincuentes aprovechan la confusión que estos trámites pueden generar para obtener una ventaja. Es mucho mejor solicitar a alguien de confianza su apoyo para conseguir una cita con el SAT. No permitamos los abusos y aprovechemos las facilidades que ya se han implementado.

*Maestra Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante y vocera de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.