Morena descarta ‘cacería de brujas’ en investigación a Polevnsky

La investigación en torno a la compra de inmuebles por más de 430 millones de pesos en Morena durante la gestión de Yeidckol Polevnsky, no responde a una pelea de grupos políticos por la dirigencia del partido sino a la “búsqueda de transparencia”.

Así lo señaló Carlos Evangelista, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena y enfocado en la gestión de los inmuebles de este grupo político, quien enfatizó que estas pesquisas no se tratan de una “cacería de brujas”.

“Se ha tratado de quedar my claro en este asunto, no es casería de brujas, no es ningún linchamiento, es transparencia y rendición de cuentas, entiendo que se quiera confundir y pensar que sea una lucha por poder, pero se le ha convocado cinco veces (a Polevnsky) para aclarar el asunto y no ha asistido a las comparecencias”, afirmó el integrante de Morena.

De acuerdo con un informe de Morena, el Comité ha solicitado tanto a Polevnsky como a Joel Frías Zea delegado en funciones de Secretario de Finanzas, para aclarar y presentar documentación de la compraventa de inmuebles, así como su equipamiento, remodelación, adaptación y todo tipo de obras y actos jurídicos y financieros del ejercicio presupuestal 2019 y 2020.

Dichas solicitudes se desprenden de una auditoria que inició el pasado 28 de febrero y arrojó que no se cuenta con la autorización del CEN de Morena de la compra de ocho inmuebles por 127 millones de pesos.

Además se adeudan y se encuentran comprometidos para su finiquito cinco inmuebles por un costo total de 288 millones de pesos, de los cuales únicamente se ha pagado 97 millones de pesos.

El total del costo de los inmuebles comprometidos asciende a 433 millones 451,702 pesos, detalla el documento de Morena.

“La documentación que nosotros tenemos no nos da certeza y está pronto a vencerse los contratos por los 400 millones de pesos, pero no se ha hecho nada, no hay anexos en los que se especifique para que van a hacer las obras, facturas de equipos de computo por 28 íleones, por ejemplo, no hay certeza, no hemos visto nada de equipos de computo, también equipos de seguridad por más de 70 millones”, detalló Evangelista.

Apuntó que las auditorias siguen su curso y el resultado e estas procederá la Comisión de honestidad y Justicia del CEN de Morena y en caso de ser necesario se presentará una denuncia a la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable.

