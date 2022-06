Tras elecciones, PAN, PRI y PRD deben replantear su estrategia para 2024: expertos

Luego de que en cuatro años Morena y aliados le rebataron al PAN, PRI y PRD 22 gubernaturas estatales, expertos en temas políticos señalaron que la alianza Va por México, conformada por esos tres partidos de oposición, deben replantear su estrategia rumbo a las elecciones presidenciales de 2024

“Ese conjunto de partidos tiene que replantearse la estrategia para lo que viene. Eso no quiere decir, necesariamente, que la idea de la alianza sea mala per se, pero sí es claro que con estos liderazgos, este tipo de candidaturas y procedimientos para seleccionarlos no está funcionando”, dijo Javier Martín Reyes, profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Señaló que los resultados electorales del domingo pasado, cuando la coalición del PAN, PRI y PRD sólo conservó dos de las seis gubernaturas que estaban en juego, significaron una derrota para la oposición, ya que no lograron ser competitivos frente a Morena.

Además, dijo que no es lo mismo ganar elecciones con dos o tres puntos de diferencia entre el primer y segundo lugar a que el margen sea hasta de más 30 puntos porcentuales, como ocurrió con Oaxaca, donde el morenista Salomón Jara alcanzó 60.2% de los votos, cuando el contendiente del PRI y PRD obtuvo 25%, y la del PAN, 3.7%.

El también politólogo comentó que las declaraciones del dirigente del PAN, Marko Cortés, sobre que “hay tiro para 2024”, fue una expresión “demasiado optimista”; sin embargo, dijo que es complicado decir si las elecciones presidencial serán o no competidas.

“Los resultados del domingo no preconfiguran lo que va a pasar en 2024. Un dato: hoy en la jornada no estuvo en juego ninguna gubernatura de Morena; entonces, los electores no salieron a evaluar las gestiones de Morena. Salieron a castigar las administraciones del PRD, PRI, PAN. En 2024, la gestión del presidente sí va a estar a debate y el presidente ya no va a estar ni en la boleta ni en el poder, y ahí de nuevo habrá de ver quién es el candidato o candidata y si hay rupturas o no”, mencionó el académico.

A su vez, Patricio Morales, socio consultor de Poligrama, coincidió con Javier Martín Reyes al comentar que la coalición Va por México debe reflexionar sobre qué sucede para no tener los resultados que esperaban, pues en total han competido juntos en 15 gubernaturas y sólo han logrado ganar dos.

“Creo que es momento hacer una reflexión en la mesa de Marko Cortés, de Alejandro Moreno, de Jesús Zambrano, de qué está pasando que los resultados no les ha favorecido como quisieran”, declaró el politólogo.

Sobre la negativa de Movimiento Ciudadano (MC) a unirse al PAN, PRI y PRD, comentó que este partido crece porque encontró al votante que no es obradorista ni tampoco vota por la alianza Va por México.

Además, consideró que es un “análisis equivocado” pensar que si se unen todos los partidos de oposición habrá transferencia de votos de MC a la unión del PAN, PRI y PRD.

“Si hacemos un análisis estado por estado, nos daremos cuenta que el hecho de que MC vaya solo, en algunos estados le quita más votos a Morena que votos a la alianza, y en otros le quita más votos a la alianza que a Morena. Estratégicamente, sería una equivocación de MC unirse a la alianza, porque está creciendo lento, pero seguro; más lento de lo que ellos quisiera”, explicó Morales.

