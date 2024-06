Tras jornada electoral, el peso muestra fortaleza frente al dólar

Poco después de dos horas de terminada la jornada electoral en México, la divisa nacional muestra fortaleza frente al dólar, se ubica en 16.94 pesos por billete verde, ligeramente por debajo de los 17 pesos con lo que inició la jornada de este domingo, de acuerdo con información de agencias internacionales

Analistas del mercado consideran que el peso está respondiendo positivamente a un entorno de democracia en el país y estiman que la apreciación podría continuar en los próximos días.

De acuerdo con lo primeros datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral, con un avance de 0.28% de las actas capturadas, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, lleva la delantera, con 58% del total de los votos contabilizados.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tiene 31% de los votos y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, 8%.

“Esta apreciación (del peso frente al dólar) puede deberse a que la jornada electoral transcurrió en paz, relativamente. Habrá que esperar a los resultados y ver cómo responden los diferentes candidatos, también de la reacción del presidente (de la República, Andrés Manuel López Obrador) va a depender la reacción del tipo de cambio”, dijo la directora de análisis económico financiero de Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller.

En un mensaje a medios, explicó que a nivel internacional o a quien apuesta a favor del peso, lo más importante es que se respete la democracia y que no haya un deterioro en la gobernanza, que no haya mayor inseguridad pública y que no se genere incertidumbre respecto al futuro de México.

“Esto implica que si hay un claro ganador y no hay sorpresas negativas o algo que genere miedo sobre México, el peso mexicano podría volver a la tendencia de apreciación y no se descarta que en las siguientes semanas que pudiera alcanzar niveles de 16.50 pesos por dólar y luego, otra vez, volver cierta presión al alza ante el proceso electoral de Estados Unidos”, dijo.

